Модні теплі спідниці — як бути стильною навіть узимку

Модні теплі спідниці — як бути стильною навіть узимку

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 11:09
Оновлено: 10:20
Спідниці, які ніколи не вийдуть з моди — підійдуть на зиму
Дівчина в спідниці. Фото: freepik

Восени особливо хочеться тепла — не лише у пледі й чашці какао, а й у гардеробі. І якщо є річ, яка точно витримає випробування часом, то це спідниця. Здається, що дизайнери просто повернули нам старих улюблениць — ті самі міді та максі, у яких завжди є щось заспокійливе й елегантне. Вони не женуться за трендами, просто нагадують, що класика живе, поки ми нею користуємося.

Про це пише Vogue.

Трендові спідниці для зими

Картата вовняна спідниця

Коли хочеться тепла й структури, картата вовняна спідниця приходить на допомогу. Вона нагадує про старі шкільні форми, британські луки та трохи гранжу — але вже у зрілішій, витриманій версії. Найвдалішою довжиною буде міді з високою посадкою, яку можна розбавити недбалою сорочкою чи светром із грубою в’язкою.

Картатий принт в тренді вже декілька сезонів
Картата вовняна спідниця. Фото з Instagram

Сіра плісирована міді

Сіра спідниця з костюмної тканини — це той самий "тихий лідер" серед речей. Вона завжди рятує, коли хочеться мати зібраний вигляд без зайвих зусиль. Її можна носити з об’ємним худі, білою сорочкою чи пальтом кольору карамелі. А якщо додати кросівки чи черевики з товстою підошвою — образ буде мати невимушений, але продуманий вигляд.

Спідниця, яка рятує і завжди доречна
Сіра плісирована спідниця. Фото з Instagram 

Замшева спідниця

Замша завжди додає м’якості образу. У мініверсії — це трохи про свободу та молодість, а в довгій — про комфорт і тепло. Такі спідниці вдалий мають вигляд зі шкіряним жакетом, гольфом і високими чоботами. Якщо ж хочеться богемного настрою, то обирайте замшеву максі й комбінуйте із в’язаним топом або светром у стилі 70-х.

Замшева спідниця для богемного настрою
Замшева спідниця. Фото з Instagram 

Шкіряна максіспідниця

Шкіра взимку — це не лише практично, а й красиво. Шкіряна максіспідниця має впевнений й трохи зухвалий вигляд. Вона витримує будь-який настрій: вдень її можна носити з паркою чи худі, а ввечері з легкою блузою та пальтом. Це річ, яка не потребує зайвих прикрас, бо вона сама створює настрій.

Шкіряна спідниця має вишуканий вигляд цього сезону
Шкіряна максіспідниця. Фото з Instagram

Такі спідниці не женуться за модою — вони просто залишаються собою. І, можливо, саме тому ми знову дістаємо їх із шафи, гладимо, вдягаємо і розуміємо, що деякі речі, як і відчуття, не виходять із часу.

мода тренди зима стиль спідниці
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
