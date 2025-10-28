Взуття з 2000-х повернулося — універсальний тренд сезону

Взуття на танкетці. Фото: freepik

Скільки б нових трендів не народжувала індустрія моди, вона завжди має одну звичку — повертатися до минулого. Те, що колись здавалося далеким і забутим, знову стає предметом бажання. Цього сезону на подіуми повернулося взуття з перевернутими танкетками — улюблене взуття зірок нульових, яке тоді вважалося вершиною модної сміливості.

На перший погляд, форма здається дещо дивною — підбори вигнуті, ніби хтось навмисно змінив гравітацію. Але коли вдивляєшся уважніше, бачиш у цьому логіку: такі моделі не лише ефектні, а й комфортні. Вони стабільніші за шпильки й легко витримують темп великого міста. Саме тому цього сезону дизайнери активно грають із силуетами, перетворюючи колись епатажну ідею на новий прояв елегантності.

Яке взуття в стилі 2000-х знову в тренді

Nina Ricci вирішив піти шляхом архітектурності. У його колекції — туфлі з трикутними підборами, дзеркальними вставками та тонкими ремінцями, що переплітаються навколо щиколотки. Такі деталі створюють образ із характером — з ноткою мистецтва і легкої зухвалості. До них дизайнер пропонує шкіряний тренч і яскраві окуляри.

Nina Ricci. Фото: Elle

Bally, навпаки, зробив ставку на класику. Його туфлі в стилі Мері-Джейн отримали вигнуті підбори, що нагадують хвилю. М’які лінії, завужений мис і широкий ремінець перетворюють цю пару на ідеальний варіант для тих, хто любить офісну стриманість, але не хоче відмовлятися від індивідуальності.

Bally. Фото: Elle

А от Duran Lantink пішов у зовсім інший бік — на межу експерименту. Його мюлі зі зміїним принтом створюють незабутнє враження. Такий дизайн нагадує витвір мистецтва, а не просто аксесуар. У поєднанні з асиметричною спідницею-карго та об’ємним бомбером — це історія про силу, свободу і впевненість.

Duran Lantink. Фото: Elle

Не залишився осторонь і Balmain. Бренд представив високі чоботи з м’якої шкіри, які ніби спадають донизу, утворюючи природні складки. Без зайвих деталей, без демонстративності — лише форма, що говорить сама за себе. Вони легко адаптуються до будь-якого образу: від суконь до ділових спідниць.

Balmain. Фото: Elle

Новий тренд на перевернуту танкетку — це нагадування, що мода завжди вміє дивувати. Вона повертає знайоме, але робить його іншим. І, можливо, саме тому ми ніколи не втомлюємось за нею стежити.

