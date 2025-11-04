Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Дженна Ортега задала тренд на викторианские сапоги

Дженна Ортега задала тренд на викторианские сапоги

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 09:13
обновлено: 09:21
Сапоги, как у Дженны Ортеги — элегантность с характером
Дженна Ортега. Фото: Getty Images/Patrick T. Fallon

Викторианские сапоги снова напоминают о себе — те самые, с узким силуэтом, шнуровкой и острым носком. Они будто вынырнули из прошлого, но на этот раз с более современным характером. В их дизайне чувствуется сила и театральность, но без излишеств. Именно поэтому их так часто видим в образах модных инфлюенсерок и на подиумах осени-2025.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Эта обувь имеет свой характер: немного готики, немного драмы и много элегантности. Викторианские сапоги легко сочетаются с черным кружевом, плиссированными юбками, минималистичными костюмами или с длинными платьями из бархата. Они добавляют образу структуры и уверенности — даже если остальной наряд сдержанный, именно сапоги становятся главным акцентом.

Сапоги в стиле Дженны Ортеги

Дизайнеры тоже не остались в стороне. У McQueen эти модели представлены с перекрестными шнуровками, изящным мысом и глубокими оттенками красного и черного. Giorgio Armani показали более мягкий вариант — более спокойный, с округлой формой и ровной подошвой. Emporio Armani сделали ставку на практичность и немного бунтарства, а Blumarine — на женственность, удлинив силуэт и сделав сапоги частью вечернего образа.

Чоботи зі шнурівкою, що завжди будуть в центрі уваги
Blumarine. Фото: Vogue

Среди звезд главной поклонницей этого тренда стала Дженна Ортега. Ее образы — это современная готика в лучшем смысле этого слова. Она носит викторианские сапоги с короткими платьями, черными чулками и пальто со структурным плечом. Все выглядит смело, но гармонично.

Чоботи у готичному стилі носить Дженна Ортега
Дженна Ортега. Фото: Vogue

Такие сапоги не просто обувь, а способ заявить о себе. Они придают уверенности, даже если на вас простой свитер и джинсы. И, кажется, именно поэтому этот стиль снова вернулся — чтобы напомнить, что элегантность может быть разной.

Ранее мы писали о том, какая обувь наиболее практична в холодном сезоне.

Также мы сообщали, какие сапоги из 2000-х в стиле Кейт Мосс тоже снова актуальны.

мода тренды обувь Дженна Ортега стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации