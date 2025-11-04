Сапоги, как у Дженны Ортеги — элегантность с характером

Дженна Ортега. Фото: Getty Images/Patrick T. Fallon

Викторианские сапоги снова напоминают о себе — те самые, с узким силуэтом, шнуровкой и острым носком. Они будто вынырнули из прошлого, но на этот раз с более современным характером. В их дизайне чувствуется сила и театральность, но без излишеств. Именно поэтому их так часто видим в образах модных инфлюенсерок и на подиумах осени-2025.

Об этом пишет Vogue.

Эта обувь имеет свой характер: немного готики, немного драмы и много элегантности. Викторианские сапоги легко сочетаются с черным кружевом, плиссированными юбками, минималистичными костюмами или с длинными платьями из бархата. Они добавляют образу структуры и уверенности — даже если остальной наряд сдержанный, именно сапоги становятся главным акцентом.

Сапоги в стиле Дженны Ортеги

Дизайнеры тоже не остались в стороне. У McQueen эти модели представлены с перекрестными шнуровками, изящным мысом и глубокими оттенками красного и черного. Giorgio Armani показали более мягкий вариант — более спокойный, с округлой формой и ровной подошвой. Emporio Armani сделали ставку на практичность и немного бунтарства, а Blumarine — на женственность, удлинив силуэт и сделав сапоги частью вечернего образа.

Blumarine. Фото: Vogue

Среди звезд главной поклонницей этого тренда стала Дженна Ортега. Ее образы — это современная готика в лучшем смысле этого слова. Она носит викторианские сапоги с короткими платьями, черными чулками и пальто со структурным плечом. Все выглядит смело, но гармонично.

Дженна Ортега. Фото: Vogue

Такие сапоги не просто обувь, а способ заявить о себе. Они придают уверенности, даже если на вас простой свитер и джинсы. И, кажется, именно поэтому этот стиль снова вернулся — чтобы напомнить, что элегантность может быть разной.

