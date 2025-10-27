Відео
Ностальгія за 2000-ми —чоботи Кейт Мосс знову актуальні

Ностальгія за 2000-ми —чоботи Кейт Мосс знову актуальні

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:56
Оновлено: 13:42
Піратські чоботи повертають дух 2000-х — як носити їх зараз
Трендові чоботи. Фото: freepik.com

Мода любить повертатися. І цього разу вона дістала з архівів одну з найяскравіших пар взуття 2000-х — "піратські" чоботи, які колись зробили культовими Vivienne Westwood і Кейт Мосс. Тоді, два десятиліття тому, їх носили з короткими сукнями, об’ємними пальтами й безтурботною легкістю, яка й створювала той самий ефект "я прокинулася такою".

Про це пише британський Vogue.

Коли вперше усі заговорили про ці чоботи

Перші "піратські" чоботи з’явилися ще у 1981-му в колекції Vivienne Westwood під назвою Pirate. Це була спроба втекти від панку й знайти нову мову — більш вільну, артистичну, з ноткою виклику. М’яка шкіра, складки, кілька ремінців замість блискавок — кожна деталь ніби натякала: неідеальність теж може бути красивою.

Чоботи, які вперше з'явились ще в 80-х
Трендові чоботи. Фото з Instagram

А потім прийшла Кейт Мосс і зробила їх легендою. Фото, де вона стоїть біля старого Ford у Лос-Анджелесі, у мінісукні й цих чоботях, стало символом цілої епохи. У них було щось абсолютно справжнє — не глянцеве, не постановочне.

Чоботи з 80-х, що набирають популярності
Кейт Мосс у чоботах. Фото з Instagram

Сьогодні історія повторюється. Нове покоління модниць — Белла Хадід, сестри Хайм, інфлюенсерки з TikTok — дістають старі пари з вінтажних бутиків і знову вводять їх у моду. На подіумах 2025 року "піратські" чоботи з’явилися у Balmain, Zimmermann, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana. Одні дизайнери додають їм театральності, інші навпаки — роблять лаконічними, але з тією самою бунтівною душею.

Як носити їх зараз

Надягніть їх до вузьких джинсів або летючої сукні, до короткої спідниці чи оверсайз-піджака. Тут працює контраст — масивне взуття й легкі тканини, стриманий верх і трохи хаосу внизу.

На зиму варто шукати моделі з товстішої шкіри чи з підкладкою з овчини — вони мають фактурний вигляд й справді теплі. Але головне — не копіюйте ні Кейт Мосс, ні подіумні луки.

Раніше ми писали про те, яке взуття обирають цього сезону справжні модниці.

Також ми повідомляли, які короткі чоботи пасують до всього.

Автор:
Юлія Хівренко
Автор:
Юлія Хівренко
