Джинси на будь-який випадок — чому варто обрати прямі

Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:02
Оновлено: 18:28
Класичні джинси, що пасують усім — зручні, стильні, на всі сезони
Джинси. Фото: freepik.com

Якщо говорити про джинси, які завжди залишаються в моді і мають стильний вигляд незалежно від сезону, то це прямі джинси. Вони мають класичний крій — прямі від коліна до щиколотки, що робить їх універсальними для будь-якої фігури. Такий фасон візуально подовжує ноги і додає образу акуратності без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Читайте також:

Які зараз наймодніші джинси

Прямі джинси — це справжня база гардеробу. Вони поєднуються з будь-яким взуттям: від елегантних туфель-човників до зручних кедів чи грубих черевиків. Якщо хочете простий, але стильний образ на кожен день, то додайте до джинсів кардиган або светр нейтрального кольору. Маленька сумка через плече або ремінь допоможуть підкреслити талію за бажанням.

Прямі джинси поєднуються з будь чим
Бежеві джинси. Фото з Instagram

Для холодної погоди прямі джинси теж ідеальні: спробуйте грубо в’язаний светр або реглан, об’ємне пальто або кардиган і класичні черевики. Якщо любите спорт-шик, кеди та легка куртка зроблять образ сучасним і невимушеним.

Джинси, що підійдуть для будь-якої погоди
Прямі джинси в образі. Фото з Instagram

Ще один секрет універсальності прямих джинсів — колір. Темно-сині моделі залишаються класикою: вони мають дорогий вигляд, поєднуються з будь-яким взуттям і легко піддаються комбінуванню з різними стилями — від мінімалізму до кежуалу.

Колір джинсів, що став вже класикою
Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Ідея заключається в тому, що прямі джинси — це не лише комфорт, а й можливість створити безліч варіантів образів. Додайте шарф, стильні сережки чи сумку, і навіть простий светр перетвориться на модний лук. Це ідеальний вибір, якщо хочете мати стильний вигляд, але не витрачати час на довгі примірки та сумніви.

Раніше ми писали про те, з чим носити джинси після 50, щоб мати практичний і при цьому елегантний вигляд.

Також ми повідомляли, які образи варто комбінувати з джинсами скінні цього сезону.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
