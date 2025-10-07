Відео
Україна
Головна Мода та краса Кращі образи з джинсами скінні — просто та вишукано

Кращі образи з джинсами скінні — просто та вишукано

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:05
З чим носити джинси скінні — образи, що актуальні завжди
Джинси скінні. Фото: Instagram

Джинси скінні повернулись в моду торік та не втратять актуальності й цього сезону. Вони підкреслюють фігуру та легко поєднуються з будь-яким стилем. З такими штанами можна створити образи хоч на романтичне побачення, хоч на роботу. Головне — знати, як правильно стилізувати їх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Стильні образи з джинсами скінні

Чоботи, джинсова жилетка та сорочка

Джинси скінні ідеально поєднуються з високими чоботами. На верх можна обрати тотал денім: джинсову сорочку вільного крою та жилетку на ґудзиках. Сумка в колір чудово впишеться в лук. Додайте аксесуари й стильний багатошаровий образ готовий.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Трендовий образ з джинсами скінні. Фото: Instagram

Кеди та пальто

Вічна класика — це джинси скінні у поєднанні з приталеним топом. Поверх на холодну погоду можна додати стримане чорне пальто. До такого лука будуть пасувати кеди — зручно та красиво.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ з джинсами скінні, пальтом та топом. Фото: Instagram

Піджак та кеди

Універсальне поєднання — джинси скінні та піджак. Такий комплект підійде для різних подій та матиме стриманий й елегантний вигляд. На верх можна обрати короткий топ чи гольф. Взуття може бути різним: від зручних кедів чи кросівок до туфель на підборах чи чобіт.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ з джинсами скінні та піджаком. Фото: Instagram

Підбори та шкіряних верх

До джинсів скінні чудово пасуватимуть ботильйони на підборах. Вони додадуть вишуканості та елегантності в образ. На верх оберіть щось шкіряне — топ на теплішу погоду чи куртку на прохолоднішу. Такий класичний тандем пасуватиме усім.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ з джинсами скінні та ботильйонами. Фото: Instagram

Джинси скінні — це база, під яку можна підібрати практично будь-який одяг. Вони вдало поєднуються як з приталеними речами, так й з об'ємними кофтами чи худі. Якщо ви досі в пошуку універсальних штанів на будь-яку погоду та під будь-який стиль, то скінні — саме те, що вам треба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, штани якого кольору стали хітом осені. Цей відтінок впевнено замінив чорний.

Також ми розповідали про кращі образи з джинсами на жовтень. Вони пасуватимуть абсолютно усім.

мода тренди поради Джинси трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
