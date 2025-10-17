Видео
Видео

Джинсы на любой случай — почему стоит выбрать прямые

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 18:02
обновлено: 18:28
Классические джинсы, что подходят всем — удобные, стильные, на все сезоны
Джинсы. Фото: freepik.com

Если говорить о джинсах, которые всегда остаются в моде и имеют стильный вид независимо от сезона, то это прямые джинсы. Они имеют классический крой — прямые от колена до щиколотки, что делает их универсальными для любой фигуры. Такой фасон визуально удлиняет ноги и добавляет образу аккуратности без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Читайте также:

Какие сейчас самые модные джинсы

Прямые джинсы — это настоящая база гардероба. Они сочетаются с любой обувью: от элегантных туфель-лодочек до удобных кед или грубых ботинок. Если хотите простой, но стильный образ на каждый день, то добавьте к джинсам кардиган или свитер нейтрального цвета. Маленькая сумка через плечо или ремень помогут подчеркнуть талию по желанию.

Прямі джинси поєднуються з будь чим
Бежевые джинсы. Фото из Instagram

Для холодной погоды прямые джинсы тоже идеальны: попробуйте грубо вязаный свитер или реглан, объемное пальто или кардиган и классические ботинки. Если любите спорт-шик, кеды и легкая куртка сделают образ современным и непринужденным.

Джинси, що підійдуть для будь-якої погоди
Прямые джинсы в образе. Фото из Instagram

Еще один секрет универсальности прямых джинсов — цвет. Темно-синие модели остаются классикой: они выглядят дорого, сочетаются с любой обувью и легко поддаются комбинированию с разными стилями — от минимализма до кэжуала.

Колір джинсів, що став вже класикою
Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Идея заключается в том, что прямые джинсы — это не только комфорт, но и возможность создать множество вариантов образов. Добавьте шарф, стильные серьги или сумку, и даже простой свитер превратится в модный лук. Это идеальный выбор, если хотите выглядеть стильно, но не тратить время на долгие примерки и сомнения.

Ранее мы писали о том, с чем носить джинсы после 50, чтобы выглядеть практичным и при этом элегантным.

Также мы сообщали, какие образы стоит комбинировать с джинсами скинни в этом сезоне.

мода тренды Джинсы красота стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
