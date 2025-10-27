Джинси, які ніколи не виходять з моди — універсальний вибір

Темно-сині джинси. Фото: freepik.com

Є речі, які не підкоряються моді — вони просто існують у шафі, як тихі рятівники у дні, коли "нічого вдягнути". Темно-сині джинси саме такі. Без блискіток, без потертостей — просто ідеальний баланс між зручністю й стилем.

Новини.LIVE пояснить, чому саме на цей колір джинсів варто звернути увагу.

Реклама

Читайте також:

Універсальні джинси для будь-якого образу

Вони будуть мати вдалий вигляд завжди: з білою сорочкою й піджаком, з м’яким светром або з улюбленою футболкою. У них є щось заспокійливе — відтінок, який не привертає зайвої уваги, але створює відчуття зібраності. Ті самі джинси, у яких можна йти і на зустріч, і на прогулянку, і навіть у подорож.

Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Темно-синій — це не просто колір. Це стан, коли хочеться мати впевнений вигляд, але без зусиль. У цьому відтінку є глибина, яка додає образу витонченості, навіть якщо ви в кросівках. Тому не дивно, що стилісти називають такі джинси основою будь-якого капсульного гардеробу.

Базові джинси. Фото з Instagram

Сезон осінь-зима 2025/2026 тільки підтвердив їхню актуальність. На показах Khaite і Chanel вони з’явилися у вільних силуетах — трохи мішкуватих, але елегантних. Саме такі фасони створюють відчуття свободи й легкості, залишаючись при цьому стриманими.

Стильний образ з трендовими джинсами. Фото з Instagram

Це той випадок, коли навіть найпростішу річ можна носити безкінечно. У будні можна з жакетом, а у вихідні з теплим кашеміровим светром. А якщо хочеться додати драми, то обирайте палаццо з глибоким індиго. Будь-яка з цих комбінацій буде мати безпрограшний вигляд.

Раніше ми писали про те, які джинси з 80-х зараз знову на піку популярності.

Також ми повідомляли, що тренд на рвані джинси повернувся цього сезону повернувся.