Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Джинси, що пасують усім — темно-синій колір у тренді

Джинси, що пасують усім — темно-синій колір у тренді

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:23
Оновлено: 09:14
Джинси, які ніколи не виходять з моди — універсальний вибір
Темно-сині джинси. Фото: freepik.com

Є речі, які не підкоряються моді — вони просто існують у шафі, як тихі рятівники у дні, коли "нічого вдягнути". Темно-сині джинси саме такі. Без блискіток, без потертостей — просто ідеальний баланс між зручністю й стилем.

Новини.LIVE пояснить, чому саме на цей колір джинсів варто звернути увагу.

Реклама
Читайте також:

Універсальні джинси для будь-якого образу

Вони будуть мати вдалий вигляд завжди: з білою сорочкою й піджаком, з м’яким светром або з улюбленою футболкою. У них є щось заспокійливе — відтінок, який не привертає зайвої уваги, але створює відчуття зібраності. Ті самі джинси, у яких можна йти і на зустріч, і на прогулянку, і навіть у подорож.

Джинси, які знадобляться скрізь
Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Темно-синій — це не просто колір. Це стан, коли хочеться мати впевнений вигляд, але без зусиль. У цьому відтінку є глибина, яка додає образу витонченості, навіть якщо ви в кросівках. Тому не дивно, що стилісти називають такі джинси основою будь-якого капсульного гардеробу.

Базові джинси будь-якого гардеробу
Базові джинси. Фото з Instagram

Сезон осінь-зима 2025/2026 тільки підтвердив їхню актуальність. На показах Khaite і Chanel вони з’явилися у вільних силуетах — трохи мішкуватих, але елегантних. Саме такі фасони створюють відчуття свободи й легкості, залишаючись при цьому стриманими.

Модні фасони джинсів в цьому кольорі
Стильний образ з трендовими джинсами. Фото з Instagram

Це той випадок, коли навіть найпростішу річ можна носити безкінечно. У будні можна з жакетом, а у вихідні з теплим кашеміровим светром. А якщо хочеться додати драми, то обирайте палаццо з глибоким індиго. Будь-яка з цих комбінацій буде мати безпрограшний вигляд.

Раніше ми писали про те, які джинси з 80-х зараз знову на піку популярності.

Також ми повідомляли, що тренд на рвані джинси повернувся цього сезону повернувся.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації