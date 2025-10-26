Джинси з 80-х, що знову в тренді — яка модель завоювала увагу модниць

Широкі джинси. Фото: Instagram

Джинси — це штани, що не втратять популярності ніколи. Денім вже давно став культовим та універсальним. Змінюються хіба що моделі — одні виходять з моди, інші ж повертаються в тренди. Цього сезону, зокрема, популярними знову стали штани з 80-90-х. Йдеться про широкі джинси баггі.

Чому джинси баггі знову повернулись в моду

Джинси баггі підкорили модниць своєю зручністю. Вони не лише стильні, а й комфортні. Такі штани не сковують рухів та підходять для рідних типів фігур. Це робить їх ідеальним вибором для повсякденних образів.

Образ з курткою та джинсами баггі. Фото: Instagram

На перший погляд, може здатися, що джинси баггі підійдуть лише для вуличного стилю. Насправді ж така модель вдало впишеться й в елегантні образи. Все залежить від того, як ви її стилізуєте.

Для простіших луків обирайте приталені топи в поєднанні з кардиганом, або ж комбінуйте джинси з футболкою вільного крою. Для вишуканіших аутфітів використовуйте ефект багатошаровості. Наприклад, поєднайте баггі з блузою та тренчем, або ж поверх майки одягніть стриманий класичний піджак.

Елегантний образ з джинсами баггі. Фото: Instagram

Джинси баггі — ідеальна річ для експериментів. Їх можна комбінувати практично з будь-чим. Такі штани вдало поєднуються з обтислим верхом та приталеними сорочками. Не менш стильний вигляд баггі матимуть в поєднанні з трендовими оверсайз речима. Щодо взуття обмежень також немає: комбінуйте хоч зі спортивними кросівками, хоч з елегантними туфлями на підборах. В будь-якому випадку лук з такими штанами буде ефектним.

Повсякденний образ з джинсами баггі. Фото: Instagram

У 2025 році джинси баггі не просто повернулись в моду, а й заграли новими фарбами завдяки відтінкам і декоративним деталям. Популярними кольорами в цьому сезоні будуть білий, кремовий та світло-сірий. При цьому не варто оминати увагою й класичні сині та чорні кольори з потертостями.

