Джинси з 80-х, що знову в тренді — яка модель завоювала увагу модниць

Повернення легенди з 80-х — які джинси знову носять модниці
Джинси — це штани, що не втратять популярності ніколи. Денім вже давно став культовим та універсальним. Змінюються хіба що моделі — одні виходять з моди, інші ж повертаються в тренди. Цього сезону, зокрема, популярними знову стали штани з 80-90-х. Йдеться про широкі джинси баггі.
Чому джинси баггі знову повернулись в моду
Джинси баггі підкорили модниць своєю зручністю. Вони не лише стильні, а й комфортні. Такі штани не сковують рухів та підходять для рідних типів фігур. Це робить їх ідеальним вибором для повсякденних образів.
На перший погляд, може здатися, що джинси баггі підійдуть лише для вуличного стилю. Насправді ж така модель вдало впишеться й в елегантні образи. Все залежить від того, як ви її стилізуєте.
Для простіших луків обирайте приталені топи в поєднанні з кардиганом, або ж комбінуйте джинси з футболкою вільного крою. Для вишуканіших аутфітів використовуйте ефект багатошаровості. Наприклад, поєднайте баггі з блузою та тренчем, або ж поверх майки одягніть стриманий класичний піджак.
Джинси баггі — ідеальна річ для експериментів. Їх можна комбінувати практично з будь-чим. Такі штани вдало поєднуються з обтислим верхом та приталеними сорочками. Не менш стильний вигляд баггі матимуть в поєднанні з трендовими оверсайз речима. Щодо взуття обмежень також немає: комбінуйте хоч зі спортивними кросівками, хоч з елегантними туфлями на підборах. В будь-якому випадку лук з такими штанами буде ефектним.
У 2025 році джинси баггі не просто повернулись в моду, а й заграли новими фарбами завдяки відтінкам і декоративним деталям. Популярними кольорами в цьому сезоні будуть білий, кремовий та світло-сірий. При цьому не варто оминати увагою й класичні сині та чорні кольори з потертостями.
