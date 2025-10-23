Наймодніші джинси цієї осені — знайдіть свою ідеальну пару

Дівчина в джинсовому луці. Фото: freepik.com

Жоден жіночий гардероб неможливо уявити без пари улюблених джинсів. А ще краще — без кількох. Адже це універсальна річ і саме вони рятують, коли "нічого вдягти", підходять і для прогулянок, і для зустрічей, і навіть для офісних образів, якщо правильно підібрати фасон. Мода на джинсах, звісно, не стоїть на місці — щосезону з'являються нові деталі, кольори й силуети.

Новини.LIVE розповість, які джинси будуть на піку популярності восени 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Які моделі джинсів наймодніші

Темні відтінки

Білий в тренд, але темно-синій денім теж повертається. Такі джинси мають легкий вигляд і додають образу чистоти та елегантності. Їх можна об'єднати з об'ємними світломи, пальто у відтінку кави з молоком або темними куртками — контраст має просто неймовірний вигляд.

Темні джинси. Фото з Instagram

Прямі та трохи оверсайз

Класика, яка не старіє. Прямі джинси вже давно стали базою, але в цьому сезоні вони мають бути з легким натяком на мішкуватість. Трохи вільний крій додає розслабленості та має дуже сучасний вигляд. Носіть їх із черевиками, лоферами чи кросівками — залежно від настрою.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Широкі — тренд, що не здає позицій

Широкі джинси знову серед фаворитів. Зручно, стильно і з ноткою ностальгії за 90-ми. Особливо популярні моделі з низькою посадкою — так само ті, що колись здавались забутими. Вони створюють ефект довших ніг і чудово поєднуються з укороченими топами чи об'ємними світлами.

Широкі джинси. Фото з Instagram

Тож якщо шукаєте "ті самі" ідеальні джинси, то зверніть увагу не тільки на фасон, а й на посадку. Вона має бути зручною саме для вас, бо навіть наймодніша модель може мати невдалий вигляд, якщо в ній некомфортно.

Раніше ми писали про те, які джинси підійдуть на будь-який випадок цього сезону.

Також ми повідомляли, на які джинси задала тренд Джулія Робертс.