Мода на рвані джинси знову актуальна — з чим носити восени

Тренд, що повернувся — як носити рвані джинси цього сезону
Цього сезону мода ніби вирішила розібрати старі архіви та повернути все, що викликало справжній фурор. Капрі, обтислі джинси, спідниці поверх штанів — здавалось, ми про них давно забули, але ні. Осінь теж не лишилася осторонь модних спогадів. І цього разу в центрі уваги опинилися рвані джинси.
Стилісти зазначили, що зараз в моді ті самі рвані джинси з 2010-х, які колись дратували батьків і були головним символом молодіжного бунту.
Які джинси неочікувано стали модним фаворитом сезону
Раніше ці штани з дірками й потертостями здавались викликом суспільству. Їх носили з великими худі, принтованими футболками чи короткими топами — ідеальний варіант для прогулянок і вечірок у дворі. Але тепер усе змінилося. Рвані джинси стали частиною продуманих, іноді навіть стриманих образів.
Єдине, що дизайнери радять не перевантажувати лук — дірки вже самі по собі створюють потрібний акцент. Можна обрати джинси з мінімальними розрізами або зі старими, майже непомітними потертостями. Головне, щоб вони не мали штучно "зістарений" вигляд. Носити їх можна з чим завгодно: класичними сорочками, короткими жакетами, шкіряними куртками чи спортивними бомберами. Таке поєднання буде мати невимушений, але стильний вигляд.
Додамо, що зірки не пройшли повз цей тренд. Ріанна, наприклад, вже придбали собі широкі рвані джинси з низькою талією. В одному зі своїх образів вона поєднала їх зі смугастою поло-футболкою й туфлями на підборах. Вийшло досить ефектно. Якщо хочете повторити щось подібне, достатньо накинути пальто чи oversize-куртку, що буде більш доречніше для прохолодної осені.
А Майлі Сайрус, як завжди, зробила по-своєму. Вона вдягнула чорну майку, об'ємну шубу з екохутра й джинси, всипані дірками від пояса до щиколоток.
ЇЇ образ вже не про стриманість, а більше про настрій — відчувається трохи хаосу, трохи свободи й багато впевненості.
