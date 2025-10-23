Відео
Україна
Головна Мода та краса Тренд, що повернувся — як носити рвані джинси цього сезону

Тренд, що повернувся — як носити рвані джинси цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:07
Оновлено: 16:58
Мода на рвані джинси знову актуальна — з чим носити восени
Рвані джинси. Фото з Instagram

Цього сезону мода ніби вирішила розібрати старі архіви та повернути все, що викликало справжній фурор. Капрі, обтислі джинси, спідниці поверх штанів — здавалось, ми про них давно забули, але ні. Осінь теж не лишилася осторонь модних спогадів. І цього разу в центрі уваги опинилися рвані джинси.

Про це пише видання Elle.

Читайте також:

Стилісти зазначили, що зараз в моді ті самі рвані джинси з 2010-х, які колись дратували батьків і були головним символом молодіжного бунту.

Які джинси неочікувано стали модним фаворитом сезону

Раніше ці штани з дірками й потертостями здавались викликом суспільству. Їх носили з великими худі, принтованими футболками чи короткими топами — ідеальний варіант для прогулянок і вечірок у дворі. Але тепер усе змінилося. Рвані джинси стали частиною продуманих, іноді навіть стриманих образів.

Рвані джинси можуть стати частиною різних образів
Рвані джинси в образі. Фото: Elle

Єдине, що дизайнери радять не перевантажувати лук — дірки вже самі по собі створюють потрібний акцент. Можна обрати джинси з мінімальними розрізами або зі старими, майже непомітними потертостями. Головне, щоб вони не мали штучно "зістарений" вигляд. Носити їх можна з чим завгодно: класичними сорочками, короткими жакетами, шкіряними куртками чи спортивними бомберами. Таке поєднання буде мати невимушений, але стильний вигляд.

З якими джинсами образ вийде неочікуваним
Стильні дівчата. Фото: Elle

Додамо, що зірки не пройшли повз цей тренд. Ріанна, наприклад, вже придбали собі широкі рвані джинси з низькою талією. В одному зі своїх образів вона поєднала їх зі смугастою поло-футболкою й туфлями на підборах. Вийшло досить ефектно. Якщо хочете повторити щось подібне, достатньо накинути пальто чи oversize-куртку, що буде більш доречніше для прохолодної осені.

Ріанна любить ефектні речі, зокрема джинси
Ріанна в стильних джинсах. Фото: Elle

А Майлі Сайрус, як завжди, зробила по-своєму. Вона вдягнула чорну майку, об'ємну шубу з екохутра й джинси, всипані дірками від пояса до щиколоток.

Майлі Сайрус часто показує ефектні речі
Неочікуваний образ Майлі Сайрус. Фото: Elle

ЇЇ образ вже не про стриманість, а більше про настрій — відчувається трохи хаосу, трохи свободи й багато впевненості.

Раніше ми писали про те, на які джинси задала тренд Джулія Робертс цього сезону.

Також ми повідомляли, з чим носити джинси цього сезону після 50 років, щоб мати молодший вигляд.

мода тренди Джинси образ стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
