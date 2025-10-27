Видео
Видео

Джинсы, которые подходят всем — темно-синий цвет в тренде

Дата публикации 27 октября 2025 09:23
обновлено: 09:14
Джинсы, которые никогда не выходят из моды — универсальный выбор
Темно-синие джинсы. Фото: freepik.com

Есть вещи, которые не подчиняются моде — они просто существуют в шкафу, как тихие спасители в дни, когда "нечего надеть". Темно-синие джинсы именно такие. Без блесток, без потертостей — просто идеальный баланс между удобством и стилем.

Новини.LIVE объяснит, почему именно на этот цвет джинсов стоит обратить внимание.

Читайте также:

Универсальные джинсы для любого образа

Они будут удачно смотреться всегда: с белой рубашкой и пиджаком, с мягким свитером или с любимой футболкой. В них есть что-то успокаивающее — оттенок, который не привлекает лишнего внимания, но создает ощущение собранности. Те самые джинсы, в которых можно идти и на встречу, и на прогулку, и даже в путешествие.

Джинси, які знадобляться скрізь
Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Темно-синий — это не просто цвет. Это состояние, когда хочется выглядеть уверенно, но без усилий. В этом оттенке есть глубина, которая добавляет образу утонченности, даже если вы в кроссовках. Поэтому неудивительно, что стилисты называют такие джинсы основой любого капсульного гардероба.

Базові джинси будь-якого гардеробу
Базовые джинсы. Фото из Instagram

Сезон осень-зима 2025/2026 только подтвердил их актуальность. На показах Khaite и Chanel они появились в свободных силуэтах — немного мешковатых, но элегантных. Именно такие фасоны создают ощущение свободы и легкости, оставаясь при этом сдержанными.

Модні фасони джинсів в цьому кольорі
Стильный образ с трендовыми джинсами. Фото из Instagram

Это тот случай, когда даже самую простую вещь можно носить бесконечно. В будни можно с жакетом, а в выходные с теплым кашемировым свитером. А если хочется добавить драмы, то выбирайте палаццо с глубоким индиго. Любая из этих комбинаций будет выглядеть беспроигрышно.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 80-х сейчас снова на пике популярности.

Также мы сообщали, что тренд на рваные джинсы вернулся в этом сезоне.

