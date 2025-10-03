Видео
Главная Мода и красота Джинсы, творящие чудеса — подойдут для пышных фигур

Джинсы, творящие чудеса — подойдут для пышных фигур

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:19
Трендовые джинсы для пышных форм — скрывают недостатки и вытягивают ноги
Девушка в джинсах. Фото: freepik.com

Джинсы — настоящий must-have в женском гардеробе. Они подходят практически ко всему: от повседневных футболок до классических блуз и жакетов. Но для девушек с пышными формами выбор джинсов может стать настоящим вызовом. Чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно, стилисты советуют им обратить внимание на четыре ключевые модели.

Об этих моделях написало издание ТСН.

Читайте также:

Какие джинсы лучше подойдут пышным фигурам

Джинсы с высокой талией

Эта модель — фаворит в мире стиля. Высокая талия скрывает живот, делает талию более выразительной и визуально удлиняет ноги. Такие джинсы будут круто смотреться с простыми футболками и элегантными блузами или жакетами, создавая гармоничный и ухоженный образ.

Джинси з високою талією - найуніверсальніший вибір цього сезону
Джинсы с высокой талией. Фото из Instagram

Прямые классические джинсы

Классика никогда не выходит из моды. Прямой крой аккуратно скрывает бедра и делает силуэт более вытянутым. Эта модель универсальна и точно подойдет женщинам любого возраста и типа фигуры, помогая выглядеть стройнее и подтянутее.

Прямі джинси вже стали класикою
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Джинсы-клеш от колена

Мода возвращается из 70-х, и клеш снова на пике популярности. Легкое расширение от колена уравновешивает пропорции тела и делает ноги визуально длиннее. Сочетание с каблуками добавляет образу шарма и утонченности — идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свою стройность.

Джинси-кльош знову на піку популярності
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Джинсы в темных оттенках

Цвет играет не менее важную роль, чем крой. Темно-синий или черный деним делает силуэт более изящным и гармонично сочетается практически с любой одеждой.

Темні джинси мають витончений вигляд в образі
Темные джинсы. фото из Instagram

Такие джинсы не только стильные, но и помогают скрыть недостатки, создавая ухоженный и элегантный вид.

Ранее мы писали о трендовом цвете брюк, на который стоит обратить внимание в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие брюки являются практичным и модным выбором на эту осень.

мода тренды Джинсы фигура стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
