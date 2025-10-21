Відео
Головна Мода та краса Джинси з історією — модель, яку обожнює Вікторія Бекхем

Джинси з історією — модель, яку обожнює Вікторія Бекхем

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 09:14
Оновлено: 08:55
Джинси, яким 25 років — Вікторія Бекхем показала свою класику
Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Британська модельєрка Вікторія Бекхем — справжня ікона стилю, яка десятиліттями залишається вірною своєму елегантному смаку. Колишня зірка Spice Girls і нині успішна дизайнерка не женеться за швидкоплинними трендами, а вибудовує власну класику. Усе, що вона обирає — від підборів до джинсів, — продумано до дрібниць і має її впізнаваний почерк.

Про це пише французький Vogue.

Читайте також:

Улюблені джинси Вікторії Бекхем

Якщо є щось, чому Вікторія не зраджує вже понад два десятиліття, — це джинси-кльош на низькій посадці. Саме вони стали її модною візитівкою. Обтислі на стегнах і розкльошені донизу, такі джинси ідеально підкреслюють фігуру, створюючи ті самі пропорції, за які Бекхем так цінується у світі моди. А широкий пояс на стегнах додає образу спокуси, водночас акцентуючи увагу на підтягнутому животі 51-річної зірки.

Джинси, які можна вважати класикою
Джинси-кльош в образі Бекхем. Фото: Getty Images

У подібних джинсах Вікторію можна було побачити ще у 2000-х — на вечірках, у повсякденних образах і навіть на зйомках. Минуло понад двадцять років, а фасон залишився тим самим. Змінюються лише деталі. Сьогодні дизайнерка комбінує улюблені штани з лаконічними топами, жакетами й босоніжками на підборах, створюючи вишуканий силует "пісочний годинник".

Нова версія кльош від Бекхем, яка обожнює такі джинси
Стильний лук від Вікторії. Фото: Getty Images

І що цікаво — своє модне бачення вона продовжує втілювати у власному бренді. В останній колекції Вікторія представила нову версію кльош — з необробленими краями та м’якішою посадкою. Це сучасне переосмислення ретро-моделі, яке має невимушений, але дуже стильний вигляд. Саме такий баланс — жіночності й свободи — завжди був ключем до її бездоганного стилю.

Раніше ми писали про те, що в тренді прямі джинси, які також подовжують ноги.

Також ми повідомляли, з чим носити джинси після 50 років, щоб мати стильний вигляд.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
