Джинси, яким 25 років — Вікторія Бекхем показала свою класику

Джинси з історією — модель, яку обожнює Вікторія Бекхем
Британська модельєрка Вікторія Бекхем — справжня ікона стилю, яка десятиліттями залишається вірною своєму елегантному смаку. Колишня зірка Spice Girls і нині успішна дизайнерка не женеться за швидкоплинними трендами, а вибудовує власну класику. Усе, що вона обирає — від підборів до джинсів, — продумано до дрібниць і має її впізнаваний почерк.
Улюблені джинси Вікторії Бекхем
Якщо є щось, чому Вікторія не зраджує вже понад два десятиліття, — це джинси-кльош на низькій посадці. Саме вони стали її модною візитівкою. Обтислі на стегнах і розкльошені донизу, такі джинси ідеально підкреслюють фігуру, створюючи ті самі пропорції, за які Бекхем так цінується у світі моди. А широкий пояс на стегнах додає образу спокуси, водночас акцентуючи увагу на підтягнутому животі 51-річної зірки.
У подібних джинсах Вікторію можна було побачити ще у 2000-х — на вечірках, у повсякденних образах і навіть на зйомках. Минуло понад двадцять років, а фасон залишився тим самим. Змінюються лише деталі. Сьогодні дизайнерка комбінує улюблені штани з лаконічними топами, жакетами й босоніжками на підборах, створюючи вишуканий силует "пісочний годинник".
І що цікаво — своє модне бачення вона продовжує втілювати у власному бренді. В останній колекції Вікторія представила нову версію кльош — з необробленими краями та м’якішою посадкою. Це сучасне переосмислення ретро-моделі, яке має невимушений, але дуже стильний вигляд. Саме такий баланс — жіночності й свободи — завжди був ключем до її бездоганного стилю.
