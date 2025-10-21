Джинсы, которым 25 лет — Виктория Бекхэм показала свою классику

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Британский модельер Виктория Бекхэм — настоящая икона стиля, которая десятилетиями остается верной своему элегантному вкусу. Бывшая звезда Spice Girls и ныне успешный дизайнер не гонится за быстротечными трендами, а выстраивает собственную классику. Все, что она выбирает — от каблуков до джинсов, — продумано до мелочей и имеет ее узнаваемый почерк.

Об этом пишет французский Vogue.

Реклама

Читайте также:

Любимые джинсы Виктории Бекхэм

Если есть что-то, чему Виктория не изменяет уже более двух десятилетий, — это джинсы-клеш на низкой посадке. Именно они стали ее модной визитной карточкой. Облегающие на бедрах и расклешенные книзу, такие джинсы идеально подчеркивают фигуру, создавая те самые пропорции, за которые Бекхэм так ценится в мире моды. А широкий пояс на бедрах добавляет образу соблазна, одновременно акцентируя внимание на подтянутом животе 51-летней звезды.

Джинсы-клеш в образе Бекхэм. Фото: Getty Images

В подобных джинсах Викторию можно было увидеть еще в 2000-х — на вечеринках, в повседневных образах и даже на съемках. Прошло более двадцати лет, а фасон остался прежним. Меняются только детали. Сегодня дизайнер комбинирует любимые брюки с лаконичными топами, жакетами и босоножками на каблуках, создавая изысканный силуэт "песочные часы".

Стильный лук от Виктории. Фото: Getty Images

И что интересно — свое модное видение она продолжает воплощать в собственном бренде. В последней коллекции Виктория представила новую версию клеш — с необработанными краями и более мягкой посадкой. Это современное переосмысление ретро-модели, которое выглядит непринужденно, но очень стильно. Именно такой баланс — женственности и свободы — всегда был ключом к ее безупречному стилю.

Ранее мы писали о том, что в тренде прямые джинсы, которые также удлиняют ноги.

Также мы сообщали, с чем носить джинсы после 50 лет, чтобы выглядеть стильно.