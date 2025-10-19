Трендовий колір джинсів — перевершив класичний синій відтінок

Трендові джинси у сірому кольорі. Фото: Instagram

Цієї осені класичні сині джинси більше не популярні. На заміну їм модниці обирають штани у сірому кольорі. Цей відтінок несподівано став фаворитом сезону осінь-зима 2025-2026 та посів центральне місце серед трендів.

Чому сірий колір джинсів став найтрендовішим

Сині джинси десятиліттями вважались одягом поза часом. Вони заслужено стали культовими універсальними штанами, однак цієї осені мода несподівано змінилась. Красуні все частіше віддають перевагу джинсам у сірому відтінку, а класичний колір деніму почав відходити на другий план.

Образ з сірими джинсами. Фото: Instagram

Стилісти зазначають, що заміна синіх джинсів сірим денімом восени 2025 року є прямою відповіддю на пошук нових колірних палітр. Зараз нейтральність відтінку сприймається як елегантність та базовість, а сірий чудово пасує до цього нового тренду. Модниці полюбили як світлі моделі, так й насичені графітові тони. Від них віє благородністю та елегантністю.

Стильний образ з сірими джинсами. Фото: Instagram

Крім того, сірі джинси — це про естетику мінімалізму, яка зараз на піку популярності. Адже такий колір пасує практично до будь-якого образу. Це ніби ідеальне полотно для монохромних аутфітів чи ледь помітних контрастів.

До джинсів в сірому кольорі пасуватимуть оверсайз светри, які зараз також на піку популярності, обтислі гольфи чи базові сорочки. Крім того, стильний вигляд такі штани матимуть зі шкіряними куртками або структурованими пальтами.

Осінній образ з сірими джинсами та шкіряною курткою. Фото: Instagram

Хоча й сірі джинси наразі на піку популярності, вони навряд чи призведуть до остаточного завершення епохи синього деніму. Швидше за все, сірий колір просто стане основним відтінком сезону осінь-зима й такі штани будуть головним елементом гардероба. Перевага сірих джинсів полягає в тому, що такий відтінок пропонує свіжість, не втрачаючи практичності.

