Джинси як у Джулії Робертс — як їх носити цієї осені

Американська актриса Джулія Робертс вкотре довела, що справжній стиль — це про простоту й упевненість. Зірку помітили на вулицях Лос-Анджелеса у джинсах, які цього сезону стали головним трендом — wide-leg, або просто широкі джинси.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Ця модель уже кілька сезонів поспіль тримає позиції у світі моди, і недарма, адже має вільний, зручний, але водночас елегантний вигляд. Джулія обрала класичну версію з деніму насиченого синього відтінку, доповнивши образ світло-блакитною сорочкою та стриманим жакетом. Родзинку додали човники на підборах — саме вони надали образу жіночності та витонченості.

Джулія Робертс. Фото: Getty Images/Star Max

Як носити джинси wide-leg цієї осені

Класика на кожен день

Комбінуйте широкі джинси з базовою сорочкою або футболкою, додаючи зверху жакет або тренч. Ще можна звернути увагу на картату сорочку. Це ідеальний варіант для роботи чи прогулянки.

Стильний образ в коричневому відтінку. Фото з Instagram

Стильний контраст

Спробуйте синій денім із коричневим поло чи гольфом. Зверху тренч кольору піску або карамелі, чи шкіряна куртка. Такий лук має дорогий вигляд, навіть якщо всі речі — з масмаркету.

Джинси з поло. Фото з Instagram

Тотал-денім

Якщо хочеться трохи сміливості, то поєднайте джинси й сорочку з деніму, але різних відтінків. Наприклад, темно-сині штани й світла джинсова сорочка — просте, але дуже ефектне рішення.

Тотал-денім. Фото з Instagram

Широкі джинси — це вже не просто тренд, а нова класика, яка пасує кожному. І Джулія Робертс лише підтвердила, що іноді достатньо звичних речей, щоб мати бездоганний вигляд.

