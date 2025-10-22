Відео
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:16
Оновлено: 10:05
Джинси як у Джулії Робертс — як їх носити цієї осені
Джулія Робертс. Фото: Instagram/juliaroberts

Американська актриса Джулія Робертс вкотре довела, що справжній стиль — це про простоту й упевненість. Зірку помітили на вулицях Лос-Анджелеса у джинсах, які цього сезону стали головним трендом — wide-leg, або просто широкі джинси.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Ця модель уже кілька сезонів поспіль тримає позиції у світі моди, і недарма, адже має вільний, зручний, але водночас елегантний вигляд. Джулія обрала класичну версію з деніму насиченого синього відтінку, доповнивши образ світло-блакитною сорочкою та стриманим жакетом. Родзинку додали човники на підборах — саме вони надали образу жіночності та витонченості.

Джулія Робертс робить ставку в одязі на витонченість
Джулія Робертс. Фото: Getty Images/Star Max

Як носити джинси wide-leg цієї осені

Класика на кожен день

Комбінуйте широкі джинси з базовою сорочкою або футболкою, додаючи зверху жакет або тренч. Ще можна звернути увагу на картату сорочку. Це ідеальний варіант для роботи чи прогулянки.

Джинси, які в кожному образі мають різний вигляд
Стильний образ в коричневому відтінку. Фото з Instagram

Стильний контраст

Спробуйте синій денім із коричневим поло чи гольфом. Зверху тренч кольору піску або карамелі, чи шкіряна куртка. Такий лук має дорогий вигляд, навіть якщо всі речі — з масмаркету.

Трендові джинси цього сезону
Джинси з поло. Фото з Instagram

Тотал-денім

Якщо хочеться трохи сміливості, то поєднайте джинси й сорочку з деніму, але різних відтінків. Наприклад, темно-сині штани й світла джинсова сорочка — просте, але дуже ефектне рішення.

Цього року образи з деніму в тренді
Тотал-денім. Фото з Instagram

Широкі джинси — це вже не просто тренд, а нова класика, яка пасує кожному. І Джулія Робертс лише підтвердила, що іноді достатньо звичних речей, щоб мати бездоганний вигляд.

Раніше ми писали про те, які стильні образи Джамали можна приміряти цього сезону, якщо не знаєте що вдягти на роботу.

Також ми повідомляли, яку модель джинсів близько 25 років носить відома модельєрка Вікторія Бекхем.

мода Джулія Робертс знаменитості Джинси стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
