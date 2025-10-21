Відео
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:25
Оновлено: 12:03
Осінні образи для роботи — три стильні ідеї від Джамали
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaa

Співачка Джамала вкотре довела, що має відчуття стилю навіть у найпростіших поєднаннях. Її осінні образи — це приклад того, як мати сучасний, комфортний вигляд і при цьому залишатися собою. Без надмірного блиску, без пафосу — просто гарний смак і впевненість.

Про це пише "РБК-Україна".

Вдалі образи для роботи від Джамали

М’ятна сорочка і спідниця-шорти

Для тих, хто любить класику, але не хоче зливатися з натовпом. Джамала вибрала сорочку ніжно-м’ятного відтінку й асиметричну чорну спідницю-шорти. Образ доповнили чорні колготки та сріблясті туфлі. Вийшло по-діловому, але водночас свіжо.

Класичний образ з цікавим акцентом на осінь
М’ятна сорочка і спідниця-шорти. Фото з Instagram

Такий лук чудово підходить для офісу, презентації чи навіть зустрічі з друзями після роботи. М’ятний колір освіжає, а чорна база додає строгості — ідеальний баланс.

Светр і широкі джинси

Простий, але бездоганно стильний варіант. Джамала поєднала чорний светр із блискавкою та світлі широкі джинси — база для тих, хто цінує комфорт і мінімалізм. Дрібні деталі створюють настрій: м’які хвилі у волоссі, стримані прикраси та яскравий червоний чохол на телефоні, який стає маленьким акцентом.

Простий, але дуже стильний образ від відомої зірки
Светр і широкі джинси в образі Джамали. Фото з Instagram

Такий образ легко адаптувати під будь-яку ситуацію — від кави з подругою до зустрічі в офісі без дрес-коду. Якщо додати пальто чи тренч, то буде готовий варіант на прохолодну осінь.

Затишний светр і класичні штани

Осінь — це час м’якості й тепла, і цей образ передає це на всі сто. Сірий в’язаний светр із об’ємними рукавами, темні прямі штани й коричнева сумочка — мінімалістично, затишно й елегантно. Такий варіант пасує тим, хто хоче мати стильний вигляд навіть у дощову погоду. Сірий додає спокою, а теплий відтінок сумки розбавляє строгість кольорів.

Варіант образу, що підійде усім цієї осені
Затишний светр і класичні штани. Фото з Instagram

Джамала показала, що стиль — це не про бренди чи складні формули, а про відчуття гармонії. Кожен із її образів можна легко повторити, маючи базові речі в гардеробі. Просто трохи натхнення, улюблена музика і ваш осінній "лук" готовий.

Раніше ми писали про те, що співачка Злата Огнєвич показала, на яку куртку зробила ставку цього сезону.

Також ми повідомляли, що Катерина Кузнєцова показала не один стильний образ восени, і ми розібрали детальніше один із них.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
