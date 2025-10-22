Джинсы как у Джулии Робертс — как их носить этой осенью

Джулия Робертс задала тренд на джинсы в этом сезоне
Американская актриса Джулия Робертс в очередной раз доказала, что настоящий стиль — это о простоте и уверенности. Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса в джинсах, которые в этом сезоне стали главным трендом — wide-leg, или просто широкие джинсы.
Эта модель уже несколько сезонов подряд держит позиции в мире моды, и недаром, ведь имеет свободный, удобный, но в то же время элегантный вид. Джулия выбрала классическую версию из денима насыщенного синего оттенка, дополнив образ светло-голубой рубашкой и сдержанным жакетом. Изюминку добавили лодочки на каблуках — именно они придали образу женственности и утонченности.
Как носить джинсы wide-leg этой осенью
Классика на каждый день
Комбинируйте широкие джинсы с базовой рубашкой или футболкой, добавляя сверху жакет или тренч. Еще можно обратить внимание на клетчатую рубашку. Это идеальный вариант для работы или прогулки.
Стильный контраст
Попробуйте синий деним с коричневым поло или гольфом. Сверху тренч цвета песка или карамели, либо кожаная куртка. Такой лук выглядит дорого, даже если все вещи — из массмаркета.
Тотал-деним
Если хочется немного смелости, то сочетайте джинсы и рубашку из денима, но разных оттенков. Например, темно-синие брюки и светлая джинсовая рубашка — простое, но очень эффектное решение.
Широкие джинсы — это уже не просто тренд, а новая классика, которая подходит каждому. И Джулия Робертс лишь подтвердила, что иногда достаточно привычных вещей, чтобы выглядеть безупречно.
