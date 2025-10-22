Видео
Україна
Видео

Джулия Робертс задала тренд на джинсы в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 11:16
обновлено: 10:05
Джинсы как у Джулии Робертс — как их носить этой осенью
Джулия Робертс. Фото: Instagram/juliaroberts

Американская актриса Джулия Робертс в очередной раз доказала, что настоящий стиль — это о простоте и уверенности. Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса в джинсах, которые в этом сезоне стали главным трендом — wide-leg, или просто широкие джинсы.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Эта модель уже несколько сезонов подряд держит позиции в мире моды, и недаром, ведь имеет свободный, удобный, но в то же время элегантный вид. Джулия выбрала классическую версию из денима насыщенного синего оттенка, дополнив образ светло-голубой рубашкой и сдержанным жакетом. Изюминку добавили лодочки на каблуках — именно они придали образу женственности и утонченности.

Джулія Робертс робить ставку в одязі на витонченість
Джулия Робертс. Фото: Getty Images/Star Max

Как носить джинсы wide-leg этой осенью

Классика на каждый день

Комбинируйте широкие джинсы с базовой рубашкой или футболкой, добавляя сверху жакет или тренч. Еще можно обратить внимание на клетчатую рубашку. Это идеальный вариант для работы или прогулки.

Джинси, які в кожному образі мають різний вигляд
Стильный образ в коричневом оттенке. Фото из Instagram

Стильный контраст

Попробуйте синий деним с коричневым поло или гольфом. Сверху тренч цвета песка или карамели, либо кожаная куртка. Такой лук выглядит дорого, даже если все вещи — из массмаркета.

Трендові джинси цього сезону
Джинсы с поло. Фото из Instagram

Тотал-деним

Если хочется немного смелости, то сочетайте джинсы и рубашку из денима, но разных оттенков. Например, темно-синие брюки и светлая джинсовая рубашка — простое, но очень эффектное решение.

Цього року образи з деніму в тренді
Тотал-деним. Фото из Instagram

Широкие джинсы — это уже не просто тренд, а новая классика, которая подходит каждому. И Джулия Робертс лишь подтвердила, что иногда достаточно привычных вещей, чтобы выглядеть безупречно.

Ранее мы писали о том, какие стильные образы Джамалы можно примерить в этом сезоне, если не знаете что надеть на работу.

Также мы сообщали, какую модель джинсов около 25 лет носит известный модельер Виктория Бекхэм.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
