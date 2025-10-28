Культовий колір волосся з 2010-х — сміливий тренд сезону

Фарбування волосся. Фото: freepik

У моду знову повернулося фарбування волосся, яке ще десять років тому здавалося відголоском минулого. Йдеться про ефектне омбре з бірюзовими кінчиками, адже саме воно стало несподіваним фаворитом цього сезону.

Колір волосся з 2010-х знову у тренді

Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вже показала, який вигляд має цей тренд у 2025-му. На нових фото в Instagram вона позує з насиченим темним волоссям, що поступово переходить у прохолодний відтінок бірюзи. Це має свіжий, молодий й трохи зухвалий вигляд — саме те, чого часто бракує зимовим образам.

Кайлі Дженнер. Фото з Instagram

До речі, це не перший експеримент Дженнер із таким кольором. У 2014-му вона вже пробувала бірюзові пасма, але тоді обрала більш яскравий, навіть неоновий тон. Тепер відтінок м’якший, приглушений, що робить його більш природним і стильним водночас.

Як зробити омбре самостійно

Техніка омбре передбачає плавний перехід кольору від коренів до кінчиків — ніби волосся злегка вигоріло на сонці. Її легко відтворити вдома, але поспішати не варто.

Виберіть відтінок фарби. Він має бути на кілька тонів світлішим за ваш природний колір. Підготуйте волосся. Розчешіть його й розділіть на пасма. Нанесіть освітлювач. Використовуйте пензлик і робіть це у рукавичках, рухаючись зверху донизу. Загорніть пасма у фольгу. Залиште фарбу приблизно на 30 хвилин. Промийте волосся й нанесіть живильну маску.

Якщо хочеться яскравішого ефекту — після освітлення нанесіть фарбу з бірюзовим чи іншим відтінком. Це може бути тимчасовий тонік або стійкий барвник, залежно від того, наскільки сміливий експеримент ви готові зробити.

Цікаве омбре. Фото з Instagram

Бірюзові кінчики — це не лише про колір, а про настрій. Таке волосся одразу додає впевненості, свіжості й легкості. І навіть якщо тренд знову відійде на задній план, яскраві пасма точно залишать вам кілька приємних компліментів у пам’яті.

