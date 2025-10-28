Культовий колір волосся з 2010-х — сміливий тренд сезону

Ефектний колір волосся з 2010-х знову підкорює тренди
У моду знову повернулося фарбування волосся, яке ще десять років тому здавалося відголоском минулого. Йдеться про ефектне омбре з бірюзовими кінчиками, адже саме воно стало несподіваним фаворитом цього сезону.
Про це пише Vogue.
Колір волосся з 2010-х знову у тренді
Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вже показала, який вигляд має цей тренд у 2025-му. На нових фото в Instagram вона позує з насиченим темним волоссям, що поступово переходить у прохолодний відтінок бірюзи. Це має свіжий, молодий й трохи зухвалий вигляд — саме те, чого часто бракує зимовим образам.
До речі, це не перший експеримент Дженнер із таким кольором. У 2014-му вона вже пробувала бірюзові пасма, але тоді обрала більш яскравий, навіть неоновий тон. Тепер відтінок м’якший, приглушений, що робить його більш природним і стильним водночас.
Як зробити омбре самостійно
Техніка омбре передбачає плавний перехід кольору від коренів до кінчиків — ніби волосся злегка вигоріло на сонці. Її легко відтворити вдома, але поспішати не варто.
- Виберіть відтінок фарби. Він має бути на кілька тонів світлішим за ваш природний колір.
- Підготуйте волосся. Розчешіть його й розділіть на пасма.
- Нанесіть освітлювач. Використовуйте пензлик і робіть це у рукавичках, рухаючись зверху донизу.
- Загорніть пасма у фольгу. Залиште фарбу приблизно на 30 хвилин.
- Промийте волосся й нанесіть живильну маску.
Якщо хочеться яскравішого ефекту — після освітлення нанесіть фарбу з бірюзовим чи іншим відтінком. Це може бути тимчасовий тонік або стійкий барвник, залежно від того, наскільки сміливий експеримент ви готові зробити.
Бірюзові кінчики — це не лише про колір, а про настрій. Таке волосся одразу додає впевненості, свіжості й легкості. І навіть якщо тренд знову відійде на задній план, яскраві пасма точно залишать вам кілька приємних компліментів у пам’яті.
