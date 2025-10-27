Відео
Дата публікації: 27 жовтня 2025 16:06
Оновлено: 12:46
Стрижки, що не підійдуть тонкому волоссю — не повторюйте цих помилок
Стрижка. Фото: freepik.com

Тонке волосся — це як делікатна тканина: гарне, але потребує особливого догляду. Іноді достатньо однієї невдалої стрижки, щоб воно втратило форму, об’єм і мало тьмяний вигляд. Такі пасма легко сплутуються, ламаються і рідко тримають укладку. Тому важливо знати, які зачіски тільки погіршують ситуацію.

Про це пише ТСН.

Невдалі стрижки для тонкого волосся

Довге рівне волосся без шарів

На фото така стрижка здається елегантною, але в житті — це справжня пастка. Прямі пасма без градуювання прилягають до голови, зникає будь-який об’єм, а кінці мають втомлений вигляд. До того ж під власною вагою волосся ще швидше ламається.

Довге волосся не завжди має елегантний вигляд
Довге волосся. Фото з Instagram

Якщо хочеться залишити довжину, то попросіть майстра зробити легке багатошарове зрізання. Воно дасть м’якість і ефект густоти.

Каре до плечей

Подовжене каре — класика, але не для тонкого волосся. Воно витягує обличчя, а волосся при цьому "сповзає" вниз, забираючи об’єм біля коренів. У результаті шевелюра здається пласкою. Краще спробувати коротше каре — до підборіддя.

Стрижка каре буде поганим варіантом для тонкого волосся
Каре до плечей. Фото з Instagram

Такий варіант "піднімає" волосся, робить обличчя виразнішим і створює живий об’єм навіть без укладки.

Глибокий каскад

Здається, що каскад додає руху, але насправді тільки у густому волоссі. На тонкому він створює ефект "пір’їнок" і розсипається вже за день. Пасма не тримають форму, а зачіска має такий вигляд, ніби її забув укласти.

Каскад більше підійде густому волоссю
Каскад. Фото з Instagram

Альтернатива — м’який каскад із невеликою різницею між рівнями.

Як допомогти тонкому волоссю виглядати густішим:

  • обирайте довжину до плечей або коротше — вона створює легкість;
  • уникайте важких засобів;
  • сушіть волосся головою вниз — так пасма природно піднімаються біля коренів;
  • замість глибокого прорідження просіть про легке текстурування;
  • регулярно підстригайте кінці — саме вони часто "видають" тонке волосся.

Тонке волосся може бути красивим — просто йому потрібен правильний підхід. Іноді все, що потрібно, це гарна форма, трохи повітря й мінімум втручання.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
