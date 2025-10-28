Культовый цвет волос из 2010-х — смелый тренд сезона

Эффектный цвет волос из 2010-х снова покоряет тренды
В моду снова вернулось окрашивание волос, которое еще десять лет назад казалось отголоском прошлого. Речь идет об эффектном омбре с бирюзовыми кончиками, ведь именно оно стало неожиданным фаворитом этого сезона.
Об этом пишет Vogue.
Цвет волос из 2010-х снова в тренде
Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер уже показала, как выглядит этот тренд в 2025-м. На новых фото в Instagram она позирует с насыщенными темными волосами, постепенно переходящими в прохладный оттенок бирюзы. Это выглядит свежо, молодо и немного дерзко — именно то, чего часто не хватает зимним образам.
Кстати, это не первый эксперимент Дженнер с таким цветом. В 2014-м она уже пробовала бирюзовые пряди, но тогда выбрала более яркий, даже неоновый тон. Теперь оттенок более мягкий, приглушенный, что делает его более естественным и стильным одновременно.
Как сделать омбре самостоятельно
Техника омбре предполагает плавный переход цвета от корней к кончикам — будто волосы слегка выгорели на солнце. Ее легко воспроизвести дома, но спешить не стоит.
- Выберите оттенок краски. Он должен быть на несколько тонов светлее вашего естественного цвета.
- Подготовьте волосы. Расчешите их и разделите на пряди.
- Нанесите осветлитель. Используйте кисточку и делайте это в перчатках, двигаясь сверху вниз.
- Заверните пряди в фольгу. Оставьте краску примерно на 30 минут.
- Промойте волосы и нанесите питательную маску.
Если хочется более яркого эффекта — после осветления нанесите краску с бирюзовым или другим оттенком. Это может быть временный тоник или стойкий краситель, в зависимости от того, насколько смелый эксперимент вы готовы сделать.
Бирюзовые кончики — это не только о цвете, а о настроении. Такие волосы сразу добавляют уверенности, свежести и легкости. И даже если тренд снова отойдет на задний план, яркие пряди точно оставят вам несколько приятных комплиментов в памяти.
