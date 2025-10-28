Видео
Эффектный цвет волос из 2010-х снова покоряет тренды

Дата публикации 28 октября 2025 16:29
обновлено: 12:31
Культовый цвет волос из 2010-х — смелый тренд сезона
Окрашивание волос. Фото: freepik

В моду снова вернулось окрашивание волос, которое еще десять лет назад казалось отголоском прошлого. Речь идет об эффектном омбре с бирюзовыми кончиками, ведь именно оно стало неожиданным фаворитом этого сезона.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Цвет волос из 2010-х снова в тренде

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер уже показала, как выглядит этот тренд в 2025-м. На новых фото в Instagram она позирует с насыщенными темными волосами, постепенно переходящими в прохладный оттенок бирюзы. Это выглядит свежо, молодо и немного дерзко — именно то, чего часто не хватает зимним образам.

Кайлі Дженнер зробила трендове фарбування волосся
Кайли Дженнер. Фото из Instagram

Кстати, это не первый эксперимент Дженнер с таким цветом. В 2014-м она уже пробовала бирюзовые пряди, но тогда выбрала более яркий, даже неоновый тон. Теперь оттенок более мягкий, приглушенный, что делает его более естественным и стильным одновременно.

Как сделать омбре самостоятельно

Техника омбре предполагает плавный переход цвета от корней к кончикам — будто волосы слегка выгорели на солнце. Ее легко воспроизвести дома, но спешить не стоит.

  1. Выберите оттенок краски. Он должен быть на несколько тонов светлее вашего естественного цвета.
  2. Подготовьте волосы. Расчешите их и разделите на пряди.
  3. Нанесите осветлитель. Используйте кисточку и делайте это в перчатках, двигаясь сверху вниз.
  4. Заверните пряди в фольгу. Оставьте краску примерно на 30 минут.
  5. Промойте волосы и нанесите питательную маску.

Если хочется более яркого эффекта — после осветления нанесите краску с бирюзовым или другим оттенком. Это может быть временный тоник или стойкий краситель, в зависимости от того, насколько смелый эксперимент вы готовы сделать.

Сміливий тренд у фарбуванні волосся набирає обертів
Интересное омбре. Фото из Instagram

Бирюзовые кончики — это не только о цвете, а о настроении. Такие волосы сразу добавляют уверенности, свежести и легкости. И даже если тренд снова отойдет на задний план, яркие пряди точно оставят вам несколько приятных комплиментов в памяти.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стилисты не советуют делать при наличии тонких волос.

Также мы сообщали, по какому методу можно проверить, подойдет ли именно вам короткая стрижка.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
