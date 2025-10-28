Культовый цвет волос из 2010-х — смелый тренд сезона

Окрашивание волос. Фото: freepik

В моду снова вернулось окрашивание волос, которое еще десять лет назад казалось отголоском прошлого. Речь идет об эффектном омбре с бирюзовыми кончиками, ведь именно оно стало неожиданным фаворитом этого сезона.

Об этом пишет Vogue.

Цвет волос из 2010-х снова в тренде

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер уже показала, как выглядит этот тренд в 2025-м. На новых фото в Instagram она позирует с насыщенными темными волосами, постепенно переходящими в прохладный оттенок бирюзы. Это выглядит свежо, молодо и немного дерзко — именно то, чего часто не хватает зимним образам.

Кайли Дженнер. Фото из Instagram

Кстати, это не первый эксперимент Дженнер с таким цветом. В 2014-м она уже пробовала бирюзовые пряди, но тогда выбрала более яркий, даже неоновый тон. Теперь оттенок более мягкий, приглушенный, что делает его более естественным и стильным одновременно.

Как сделать омбре самостоятельно

Техника омбре предполагает плавный переход цвета от корней к кончикам — будто волосы слегка выгорели на солнце. Ее легко воспроизвести дома, но спешить не стоит.

Выберите оттенок краски. Он должен быть на несколько тонов светлее вашего естественного цвета. Подготовьте волосы. Расчешите их и разделите на пряди. Нанесите осветлитель. Используйте кисточку и делайте это в перчатках, двигаясь сверху вниз. Заверните пряди в фольгу. Оставьте краску примерно на 30 минут. Промойте волосы и нанесите питательную маску.

Если хочется более яркого эффекта — после осветления нанесите краску с бирюзовым или другим оттенком. Это может быть временный тоник или стойкий краситель, в зависимости от того, насколько смелый эксперимент вы готовы сделать.

Интересное омбре. Фото из Instagram

Бирюзовые кончики — это не только о цвете, а о настроении. Такие волосы сразу добавляют уверенности, свежести и легкости. И даже если тренд снова отойдет на задний план, яркие пряди точно оставят вам несколько приятных комплиментов в памяти.

