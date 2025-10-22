Найуніверсальніший відтінок для волосся — має дорогий вигляд завжди

Новий тренд у фарбуванні волосся — колір, що личить кожній
Коли постає дилема — блонд чи каштановий, стилісти все частіше пропонують компроміс: карамельний. Цей теплий, "сонячний" відтінок став справжньою зіркою сезону, бо поєднує ніжність світлого і глибину темного волосся.
Журнал Cosmopolitan France відзначив, що карамельний колір ідеально балансує між блондом і брюнетом.
Він додає волоссю сяйва, створює ефект природного світла й водночас має дуже м’який вигляд. Це відтінок, який личить практично всім — незалежно від кольору шкіри чи очей.
Який відтінок для волосся в тренді
У порівнянні з класичним блондом, карамель має природніший вигляд і не потребує такого ретельного догляду. А від каштанового він відрізняється тим, що візуально робить образ легшим і теплішим. Для дівчат із холодним підтоном шкіри чудово підходить варіант з попелястими або бежевими переливами.
Як створюють модний відтінок
Щоб досягти глибини та м’яких переходів, колористи застосовують техніки балаяж, омбре або тонування. Саме вони дозволяють зробити колір об’ємним, ніби вигорілим на сонці. При денному світлі карамельні пасма грають і переливаються, створюючи ефект "дорогого сяйва".
Карамельне фарбування — ще й одне з найзручніших у догляді. Волосся не потребує постійного освітлення чи складних салонних процедур. Достатньо користуватись безсульфатним шампунем, живильною маскою та засобами для блиску. Навіть коли відростають корені, перехід має природний вигляд, а легке тонування раз на кілька тижнів допомагає підтримувати колір насиченим.
Раніше ми писали про те, яка трендова стрижка ще надає ефект омолодження.
Також ми повідомляли, яка стрижка є вдалим вибором для більшості жінок.
Читайте Новини.LIVE!