Україна
Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:01
Оновлено: 16:04
Найуніверсальніший відтінок для волосся — має дорогий вигляд завжди
Дівчині фарбують волосся. Фото: freepik.com

Коли постає дилема — блонд чи каштановий, стилісти все частіше пропонують компроміс: карамельний. Цей теплий, "сонячний" відтінок став справжньою зіркою сезону, бо поєднує ніжність світлого і глибину темного волосся.

Журнал Cosmopolitan France відзначив, що карамельний колір ідеально балансує між блондом і брюнетом.

Читайте також:

Він додає волоссю сяйва, створює ефект природного світла й водночас має дуже м’який вигляд. Це відтінок, який личить практично всім — незалежно від кольору шкіри чи очей.

Який відтінок для волосся в тренді

У порівнянні з класичним блондом, карамель має природніший вигляд і не потребує такого ретельного догляду. А від каштанового він відрізняється тим, що візуально робить образ легшим і теплішим. Для дівчат із холодним підтоном шкіри чудово підходить варіант з попелястими або бежевими переливами.

Трендовий колір колосся цього року
Карамельний відтінок волосся. Фото з Instagram

Як створюють модний відтінок

Щоб досягти глибини та м’яких переходів, колористи застосовують техніки балаяж, омбре або тонування. Саме вони дозволяють зробити колір об’ємним, ніби вигорілим на сонці. При денному світлі карамельні пасма грають і переливаються, створюючи ефект "дорогого сяйва".

Колір волосся, що легкий в догляді
Гарний відтінок волосся. Фото з Instagram

Карамельне фарбування — ще й одне з найзручніших у догляді. Волосся не потребує постійного освітлення чи складних салонних процедур. Достатньо користуватись безсульфатним шампунем, живильною маскою та засобами для блиску. Навіть коли відростають корені, перехід має природний вигляд, а легке тонування раз на кілька тижнів допомагає підтримувати колір насиченим.

Раніше ми писали про те, яка трендова стрижка ще надає ефект омолодження.

Також ми повідомляли, яка стрижка є вдалим вибором для більшості жінок.

мода тренди волосся стиль колір
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
