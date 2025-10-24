Коротка стрижка — як зрозуміти, чи буде вона вам личить

Стрижка. Фото: freepik.com

Багато жінок зізнаються, що думка про коротку стрижку з’являється не випадково — вона часто символізує бажання оновлення. Хочеться легкості, змін, відчуття, ніби починається новий розділ. Але разом із цим виникає сумнів: "А раптом не підійде?".

Перейти з довгого волосся на коротке — це не просто зміна зачіски, а певний крок уперед. Проте, щоб рішення було вдалим і не викликало жалю, варто спочатку зрозуміти, чи справді коротке волосся пасуватиме саме вам.

Правило 2,25 від Джона Фріди

Відомий перукар Джон Фріда створив простий спосіб, який допомагає визначити, кому личить коротка довжина. Він помітив, що вирішальну роль відіграє кут щелепи, і розробив так зване "правило 2,25".

Щоб скористатися ним, потрібні лише лінійка та олівець:

Поставте олівець горизонтально під підборіддям. Лінійку — вертикально під вухом, щоб утворилася літера "L". Подивіться, у якій точці вони перетнуться.

Якщо відстань менша або дорівнює 2,25 дюйма (приблизно 5,7 см) — коротка стрижка, найімовірніше, пасуватиме вам. Якщо ж більше — довге волосся підкреслить ваші риси м’якше та природніше.

Це правило показує лише один аспект — пропорції обличчя. Та коротка стрижка залежить і від інших факторів: густоти та текстури волосся, рис обличчя, навіть вашого стилю й постави. Іноді коротке волосся має ідеальний вигляд не через форму обличчя, а тому, що людина з ним має впевненіший вигляд.

Взагалі перш ніж ухвалити рішення, варто порадитися зі своїм майстром — він допоможе обрати варіант, який підкреслить вашу індивідуальність. А якщо всередині є відчуття, що настав час для змін, то можливо, саме зараз той момент, коли варто довіритися цьому відчуттю.

