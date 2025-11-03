Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Новий спосіб носити штани з чоботами — тренд сезону

Новий спосіб носити штани з чоботами — тренд сезону

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 21:20
Оновлено: 14:17
Як модно носити штани з чоботами — ідея, що підкорює
Чоботи. Фото: freepik

Цього сезону мода свідчить про те, що зручність не суперечить стилю. Тренд на заправлені в чоботи штани — яскраве тому підтвердження. Ми вже бачили його у 2000-х, але тоді він здавався трохи надмірним: блискучі легінси, вузькі джинси, високі чоботи на шпильці. Сьогодні цей прийом повернувся зовсім іншим — спокійним, продуманим і впевненим.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Як модно носити штани з чоботами

Тепер штани не обов’язково мають бути облягаючими. Навпаки — чим вільніші, тим цікавіше. Широкі палаццо, м’які костюмні, шкіряні або навіть карго — усе це можна сміливо заправляти в чоботи. Це не просто про тренд, а про нову пропорцію: об’єм знизу створює ефект легкості й руху, навіть коли ви просто стоїте у черзі за кавою.

Чоботи з штанами зараз носять усі
Чоботи зі штанами. Фото з Instagram

У цьому сезоні дизайнери пропонують поєднувати такі штани з різними видами чобіт. Високі ботфорти додають драматизму, моделі з квадратним носком — сучасності, а грубі байкерські пари з ремінцями або металевими деталями — бунтарського характеру. Вони мають переконливий вигляд з пальтом-халатом або короткою дублянкою, де відчуття комфорту зливається зі стриманою елегантністю.

Штани краще заправити в чоботи
Стильний, але незвичний образ. Фото з Instagram

Щоб образ мав цілісний вигляд, важливо грати на контрасті: якщо низ масивний, оберіть м’який верх — светр oversize, легку сорочку чи тренч із пояском. А якщо чоботи лаконічні, то можна дозволити собі яскравий акцент — наприклад, жакет із шкіри чи кашеміру, або шарф, який додає м’якої текстури.

Раніше ми писали про те, які культові кросівки вже повернулися і знову стали класикою сезону.

Також ми повідомляли, яке взуття з 2000-х повернулося в моду.

мода тренди взуття стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації