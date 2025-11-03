Як модно носити штани з чоботами — ідея, що підкорює

Чоботи. Фото: freepik

Цього сезону мода свідчить про те, що зручність не суперечить стилю. Тренд на заправлені в чоботи штани — яскраве тому підтвердження. Ми вже бачили його у 2000-х, але тоді він здавався трохи надмірним: блискучі легінси, вузькі джинси, високі чоботи на шпильці. Сьогодні цей прийом повернувся зовсім іншим — спокійним, продуманим і впевненим.

Як модно носити штани з чоботами

Тепер штани не обов’язково мають бути облягаючими. Навпаки — чим вільніші, тим цікавіше. Широкі палаццо, м’які костюмні, шкіряні або навіть карго — усе це можна сміливо заправляти в чоботи. Це не просто про тренд, а про нову пропорцію: об’єм знизу створює ефект легкості й руху, навіть коли ви просто стоїте у черзі за кавою.

У цьому сезоні дизайнери пропонують поєднувати такі штани з різними видами чобіт. Високі ботфорти додають драматизму, моделі з квадратним носком — сучасності, а грубі байкерські пари з ремінцями або металевими деталями — бунтарського характеру. Вони мають переконливий вигляд з пальтом-халатом або короткою дублянкою, де відчуття комфорту зливається зі стриманою елегантністю.

Щоб образ мав цілісний вигляд, важливо грати на контрасті: якщо низ масивний, оберіть м’який верх — светр oversize, легку сорочку чи тренч із пояском. А якщо чоботи лаконічні, то можна дозволити собі яскравий акцент — наприклад, жакет із шкіри чи кашеміру, або шарф, який додає м’якої текстури.

