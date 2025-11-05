Обувь, которая бросает вызов классике — новый тренд сезона

Обувь с мехом. Фото: freepik

Стилисты часто делятся идеями об обуви, которая выдерживает проверку временем — те самые пары, которые можно носить из года в год. Но есть другая сторона моды — ее страсть к неожиданному. И именно поэтому этой осенью на улицах появилась обувь, которая заставляет остановиться и присмотреться.

Эффектная обувь на все случаи жизни

Туфли и сапожки из Instagram все больше напоминают произведения искусства. Дизайнеры играют с формами и фактурами — там, где раньше был гладкий кожаный силуэт, теперь появляется мех, объем или даже металлические детали. Идея проста и заключается в том, чтобы сделать привычную вещь настолько необычной, чтобы она вызывала эмоцию.

Мех — главный герой сезона

Мягкий мех в этом году переселился не только на верхнюю одежду, но и на обувь. Его добавляют в голенища, подошвы, ремешки — иногда даже там, где этого совсем не ожидаешь. Такие пары выглядят дерзко и в то же время теплые, словно созданы для прогулок холодными днями.

Некоторые дизайнеры решили пойти дальше и превратили привычные слоучи в объемные складчатые ботфорты, которые носят с мини-платьями или короткими шортами. Это уже не просто тренд — это способ заявить о себе. Но если присмотреться внимательнее, во всех этих "странных" формах легко узнать знакомые идеи, просто поданные по-новому.

Эта осень напоминает, что даже самые дерзкие модные эксперименты рождаются из привычных вещей — достаточно лишь изменить угол зрения.

