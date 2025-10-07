Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Елегантність без зусиль — Квіткова показала стильний осінній лук

Елегантність без зусиль — Квіткова показала стильний осінній лук

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:15
Даша Квіткова показала стильний образ на осінь зі шкіряною курткою — як повторити
Даша Квіткова в блузі та піджаку. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлуєнсерка Даша Квіткова вкотре замилувала стильним луком. Цього разу знаменитість показала елегантний та водночас простий образ на осінь. Головним акцентом стала шкіряна куртка у найтрендовішому відтінку цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Даша Квіткова показала стильний лук зі шкіряною курткою

Інфлуєнсерка Даша Квіткова показала стриманий та елегантний образ у дусі сучасного мінімалізму. За основу знаменитість обрала широкі темно-сині штани палаццо. Цього сезону така модель з 70-х знову повернулась в моду та стала найбільш трендовою.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Стильний осінній образ Даші Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

На верх Квіткова обрала чорну базову водолазку. Вона стала ідеальним фоном для головного акценту — об'ємної коричневої шкіряної куртки. Цей теплий відтінок просто на піку популярності цієї осені. Колір та м'яка форма куртки надали луку розслабленості й дорогої простоти.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Образ Даші Квіткової зі шкіряною курткою. Фото: Instagram/kvittkova

Для цього елегантного образу Квіткова обрала чорне однотонне взуття з гострим мисом та на підборах. Це візуально видовжило ноги та додало легкості. Знаменитість не стала обтяжувати образ складними аксесуарами — додала стриману чорну сумку, масивну каблучку, тонкий ланцюжок та мінімальний макіяж.

Цей осінній лук Даші Квіткової став втіленням елегантності без надмірностей. Він ідеально підійде для роботи в офісі, неформальної зустрічі чи посиденьок в ресторані з друзями. Інтелігентний та витончений — цей образ стане універсальною базою на осінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумку цієї осені стала улюбленицею Даші Квіткової. Вона привертає увагу незвичною формою.

Також ми розповідали про те, які осінні образи Марго Роббі варто повторити. Вони прості та стильні водночас.

Даша Квіткова одяг осінь тренди трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації