Даша Квіткова показала стильний образ на осінь зі шкіряною курткою — як повторити

Даша Квіткова в блузі та піджаку. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлуєнсерка Даша Квіткова вкотре замилувала стильним луком. Цього разу знаменитість показала елегантний та водночас простий образ на осінь. Головним акцентом стала шкіряна куртка у найтрендовішому відтінку цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Даша Квіткова показала стильний лук зі шкіряною курткою

Інфлуєнсерка Даша Квіткова показала стриманий та елегантний образ у дусі сучасного мінімалізму. За основу знаменитість обрала широкі темно-сині штани палаццо. Цього сезону така модель з 70-х знову повернулась в моду та стала найбільш трендовою.

Стильний осінній образ Даші Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

На верх Квіткова обрала чорну базову водолазку. Вона стала ідеальним фоном для головного акценту — об'ємної коричневої шкіряної куртки. Цей теплий відтінок просто на піку популярності цієї осені. Колір та м'яка форма куртки надали луку розслабленості й дорогої простоти.

Образ Даші Квіткової зі шкіряною курткою. Фото: Instagram/kvittkova

Для цього елегантного образу Квіткова обрала чорне однотонне взуття з гострим мисом та на підборах. Це візуально видовжило ноги та додало легкості. Знаменитість не стала обтяжувати образ складними аксесуарами — додала стриману чорну сумку, масивну каблучку, тонкий ланцюжок та мінімальний макіяж.

Цей осінній лук Даші Квіткової став втіленням елегантності без надмірностей. Він ідеально підійде для роботи в офісі, неформальної зустрічі чи посиденьок в ресторані з друзями. Інтелігентний та витончений — цей образ стане універсальною базою на осінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумку цієї осені стала улюбленицею Даші Квіткової. Вона привертає увагу незвичною формою.

Також ми розповідали про те, які осінні образи Марго Роббі варто повторити. Вони прості та стильні водночас.