Головна Мода та краса Осінні образи Марго Роббі, які точно варто взяти на замітку

Осінні образи Марго Роббі, які точно варто взяти на замітку

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 11:16
Наймодніші осінні образи Марго Роббі — як їх повторити
Марго Роббі. Фото: кадр з відео

Відома американська акторка Марго Роббі повернулася на публіку і зараз активно бере участь у промотурі своєї нової стрічки "Велика смілива красива подорож". Акторка майже щодня радує шанувальників стильними образами, і важко не помітити, як вона бездоганно відчуває тренди.

Новини.LIVE розповість про деякі трендові образи від зірки.

Читайте також:

Стильні образи Марго Роббі

Серед улюблених луків — комплект зі шкіряного топу та спідниці з низькою посадкою. Глибокий теплий відтінок додає образу осіннього настрою та має дуже стильний і водночас жіночний вигляд.

Шкіряний матеріал в одязі зараз в тренді
Комплект зі шкіряного топу та спідниці. Фото: Getty Images

Ще один трендовий вибір Марго — класичний, але завжди актуальний: піджак у клітинку, біла майка і світлі прямі джинси. Завершують образ чорні туфлі-лодочки — ідеальна базова комбінація, яка завжди буде мати сучасний вигляд.

Самий простий і трендовий образ цієї осені
Трендовий образ від акторки. Фото: Getty Images

Не можна не згадати і нюдовий ансамбль, де Марго поєднала довге пальто з топ-бра та спідницю міді того ж світлого відтінку. Спідниця з високим розрізом додає динаміки образу, а улюблені туфлі-лодочки знову стають завершальним акцентом.

Кольори в одязі, що завжди будуть в тренді
Образ в нюдовому відтінку. Фото: Getty Images

І, звісно, образ для прогулянки по місту. Недавно акторку помітили в сірому асиметричному блейзері від Фібі Файло та сірих штанах. Чорний бюстгальтер, чорні мюлі і сумка роблять лук сучасним — саме таким, як люблять модні критики.

Образ, який ідеальний для прогулянки
Образ на кожен день. Фото: Getty Images

Марго Роббі вкотре довела, що навіть прості базові речі можна подати так, щоб вони мали дорогий і стильний вигляд, а кожен її образ — маленька осіння історія.

Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова показала елегантний образ у стилі Емілі з фільму "Проста послуга".

Також ми повідомляли, на чому в образі вирішила зробити акцент Джессіка Альба.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
