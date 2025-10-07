Даша Квиткова показала стильный образ на осень с кожаной курткой — как повторить

Элегантность без усилий — Квиткова показала стильный осенний лук
Украинская инфлуенсерка Даша Квиткова в очередной раз порадовала стильным луком. На этот раз знаменитость показала элегантный и одновременно простой образ на осень. Главным акцентом стала кожаная куртка в самом трендовом оттенке этого сезона.
Даша Квиткова показала стильный лук с кожаной курткой
Инфлуенсерка Даша Квиткова показала сдержанный и элегантный образ в духе современного минимализма. За основу знаменитость выбрала широкие темно-синие брюки палаццо. В этом сезоне такая модель из 70-х снова вернулась в моду и стала самой трендовой.
На верх Квиткова выбрала черную базовую водолазку. Она стала идеальным фоном для главного акцента — объемной коричневой кожаной куртки. Этот теплый оттенок просто на пике популярности этой осенью. Цвет и мягкая форма куртки придали луку расслабленности и дорогой простоты.
Для этого элегантного образа Квиткова выбрала черную однотонную обувь с острым мысом и на каблуках. Это визуально удлинило ноги и добавило легкости. Знаменитость не стала утяжелять образ сложными аксессуарами — добавила сдержанную черную сумку, массивный каблучок, тонкую цепочку и минимальный макияж.
Этот осенний лук Даши Квитковой стал воплощением элегантности без излишеств. Он идеально подойдет для работы в офисе, неформальной встречи или посиделок в ресторане с друзьями. Интеллигентный и утонченный — этот образ станет универсальной базой на осень.
