Элегантность без усилий — Квиткова показала стильный осенний лук

Дата публикации 7 октября 2025 11:15
Даша Квиткова показала стильный образ на осень с кожаной курткой — как повторить
Даша Квиткова в блузе и пиджаке. Фото: Instagram/kvittkova

Украинская инфлуенсерка Даша Квиткова в очередной раз порадовала стильным луком. На этот раз знаменитость показала элегантный и одновременно простой образ на осень. Главным акцентом стала кожаная куртка в самом трендовом оттенке этого сезона.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Даша Квиткова показала стильный лук с кожаной курткой

Инфлуенсерка Даша Квиткова показала сдержанный и элегантный образ в духе современного минимализма. За основу знаменитость выбрала широкие темно-синие брюки палаццо. В этом сезоне такая модель из 70-х снова вернулась в моду и стала самой трендовой.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Стильный осенний образ Даши Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

На верх Квиткова выбрала черную базовую водолазку. Она стала идеальным фоном для главного акцента — объемной коричневой кожаной куртки. Этот теплый оттенок просто на пике популярности этой осенью. Цвет и мягкая форма куртки придали луку расслабленности и дорогой простоты.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Образ Даши Квитковой с кожаной курткой. Фото: Instagram/kvittkova

Для этого элегантного образа Квиткова выбрала черную однотонную обувь с острым мысом и на каблуках. Это визуально удлинило ноги и добавило легкости. Знаменитость не стала утяжелять образ сложными аксессуарами — добавила сдержанную черную сумку, массивный каблучок, тонкую цепочку и минимальный макияж.

Этот осенний лук Даши Квитковой стал воплощением элегантности без излишеств. Он идеально подойдет для работы в офисе, неформальной встречи или посиделок в ресторане с друзьями. Интеллигентный и утонченный — этот образ станет универсальной базой на осень.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка этой осенью стала любимицей Даши Квитковой. Она привлекает внимание необычной формой.

Также мы рассказывали о том, какие осенние образы Марго Робби стоит повторить. Они простые и стильные одновременно.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
