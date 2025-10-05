Елегантний образ Тіни Кароль підкорив мережу — що обрала зірка

Стильний образ Тіни Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль — це втілення жіночності та елегантності. Її стиль наслідують тисячі жінок. Це й не дивно, адже навіть звичайний брючний костюм знаменитість може перетворити на розкішний вечірній образ.

Фото стильного осіннього лука Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль показала елегантний осінній образ

Для осіннього образу Тіна Кароль обрала класичний сірий костюм у смужку. При цьому зірка стилізувала його так, що не звернути увагу на такий елегантний образ просто неможливо. На верх співачка одягнула приталений топ на тонких бретелях. Здавалося б, звичайна річ, однак всього одна дрібна деталь додає йому особливого шарму — тонке біле мереживо в зоні декольте має елегантний та жіночний вигляд.

Тіна Кароль в елегантному образі. Фото: Instagram/tina_karol

До топу ідеально підійшли сірі штани-кльош у світлу смужку та із завищеною талією. Така модель, як і принт, цієї осені просто на піку популярності. Вертикальна смужка візуально робить ноги довшими, а фігуру стрункішою. Саме вона додала образу Тіни Кароль елегантної витонченості.

Вишуканий образ Тіни Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Поверх костюма знаменитість додала пальто — також сіре в смужку, однак трохи світлішого відтінку. Як яскравий акцент співачка обрала елегантні туфлі темно вишневого відтінку з гострим мисом та тонкими ремінцями спереду.

Тіна Кароль у стильному костюмі. Фото: Instagram/tina_karol

Підкреслили елегантність образу та додали грайливості аксесуари. Тіна Кароль обрала срібні круглі сережки та вузькі овальні окуляри. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, чим підкреслила витонченість образу.

Трендовий образ Тіни Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Такий лук Тіни Кароль класичний, але елегантний. Це те, що треба, аби яскраво заявити про себе, почуваючись при цьому комфортно.

