Україна
Мода та краса Фасон джинсів, що офіційно вийшов із моди цього року

Фасон джинсів, що офіційно вийшов із моди цього року

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 19:06
Оновлено: 13:27
Антитрендові джинси цієї осені — яку модель час прибрати з шафи
Джинси. Фото: freepik

Ще кілька років тому вкорочені джинси здавалися справжнім ковтком свіжого повітря в моді. Вони відкривали щиколотку, створювали відчуття легкості. Проте час минув, і те, що колись мало трендовий вигляд, сьогодні отримало статус антитренду.

Редактори Who What Wear пояснили, з якими джинсами так сталося.

Читайте також:

Стилісти попередили, що джинси, які закінчуються вище щиколотки або на середині литки, "ріжуть" фігуру. Вони візуально вкорочують ноги, роблять силует важчим і зменшують зріст навіть тим, у кого стрункі пропорції. Особливо це помітно взимку чи восени, коли носимо масивне взуття — короткі штани створюють дивний розрив між низом і верхом образу.

Антитрендові джинси цього сезону

Через довжину таких джинсів складається враження, що річ просто стала замалою або "сіла" після прання. Навіть якщо це дизайнерська модель, ефект той самий — наче ви випадково схопили не свій розмір. І в результаті навіть найакуратніший лук здається недбалим.

Яка довжина джинсів не в тренді
Укорочені джинси. Фото з Instagram

Модні експерти радять звернути увагу на більш витягнуті силуети. У тренді джинси, що ледь торкаються підлоги або повністю закривають взуття. Їх можна носити поверх чобіт або навіть заправляти всередину — створюючи легку мішкуватість, яка додає образу розслабленості й об’єму. Це може бути класика з прямими штанинами, широкий кльош або моделі з високою посадкою, які подовжують ноги й мають особливо гармонійний вигляд з підборами.

Популярний фасон джинсів, що носитимуть усі цього сезону
Популярні джинси. Фото з Instagram

Якщо ж екстремальна довжина здається незручною, оберіть компроміс: стандартні джинси, що закривають литку. Вони чудово поєднуються з високими чоботами, масивними лоферами чи черевиками з товстою підошвою. Такий варіант має більш витончений вигляд.

В моді джинси, що будуть закривати плитку
Прямі джинси. Фото з Instagram

Головна порада — орієнтуватися не лише на моду, а й на пропорції тіла. Одяг має працювати на вас, витягувати, балансувати, а не ділити фігуру на частини. Укорочені джинси цього, на жаль, не роблять. Тож сміливо відкладіть їх убік і дайте місце новим фасонам, які не лише трендові, а й підкреслюють жіночність, рух і впевненість.

Раніше ми писали про те, які легендарні джинси з 80-х знову можна побачити в сучасних образах.

Також ми повідомляли, що рвані джинси неочікувано знову полюбилися модницям.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
