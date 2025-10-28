Видео
Фасон джинсов, официально вышедший из моды в этом году

Фасон джинсов, официально вышедший из моды в этом году

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 19:06
обновлено: 13:27
Антитрендовые джинсы этой осени — какую модель пора убрать из шкафа
Джинсы. Фото: freepik

Еще несколько лет назад укороченные джинсы казались настоящим глотком свежего воздуха в моде. Они открывали щиколотку, создавали ощущение легкости. Однако время прошло, и то, что когда-то выглядело трендовым, сегодня получило статус антитренда.

Редакторы Who What Wear объяснили, с какими джинсами так произошло.

Читайте также:

Стилисты предупредили, что джинсы, которые заканчиваются выше щиколотки или на середине икры, "режут" фигуру. Они визуально укорачивают ноги, делают силуэт тяжелее и уменьшают рост даже тем, у кого стройные пропорции. Особенно это заметно зимой или осенью, когда носим массивную обувь — короткие брюки создают странный разрыв между низом и верхом образа.

Антитрендовые джинсы этого сезона

Из-за длины таких джинсов складывается впечатление, что вещь просто стала маловата или "села" после стирки. Даже если это дизайнерская модель, эффект тот же — как будто вы случайно схватили не свой размер. И в результате даже самый аккуратный лук кажется небрежным.

Яка довжина джинсів не в тренді
Укороченные джинсы. Фото из Instagram

Модные эксперты советуют обратить внимание на более вытянутые силуэты. В тренде джинсы, едва касающиеся пола или полностью закрывающие обувь. Их можно носить поверх сапог или даже заправлять внутрь — создавая легкую мешковатость, которая добавляет образу расслабленности и объема. Это может быть классика с прямыми штанинами, широкий клеш или модели с высокой посадкой, которые удлиняют ноги и особенно гармонично смотрятся с каблуками.

Популярний фасон джинсів, що носитимуть усі цього сезону
Популярные джинсы. Фото из Instagram

Если же экстремальная длина кажется неудобной, выберите компромисс: стандартные джинсы, закрывающие икру. Они прекрасно сочетаются с высокими сапогами, массивными лоферами или ботинками с толстой подошвой. Такой вариант выглядит более утонченно.

В моді джинси, що будуть закривати плитку
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Главный совет — ориентироваться не только на моду, но и на пропорции тела. Одежда должна работать на вас, вытягивать, балансировать, а не делить фигуру на части. Укороченные джинсы этого, к сожалению, не делают. Так что смело отложите их в сторону и дайте место новым фасонам, которые не только трендовые, но и подчеркивают женственность, движение и уверенность.

Ранее мы писали о том, какие легендарные джинсы из 80-х снова можно увидеть в современных образах.

Также мы сообщали, что рваные джинсы неожиданно снова полюбились модницам.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
