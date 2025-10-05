Застарілі тренди осені — що краще не одягати в цьому сезоні

Гейлі Бібер у шкіряному бомбері. Фото: Instagram

Осінь — пора змін, зокрема й у гардеробі. Цього сезону деякі речі та взуття, що були модними раніше, стануть антитрендовими. Стилісти радять замінити їх актуальними новинками.

Про це пише Who What Wear.

Головні антитренди цієї осені

Пальто-шарф

Пальта-шарфи в цьому сезоні стануть уособленням несмаку. Стилісти зазначають, що вони додаватимуть образу перевантаженості, тож краще замінити їх на пальто без коміра. Цієї осені в моді лаконічність, й такий вибір буде найбільш вдалим. Пальто без коміра ідеально доповнить як повсякденний, так і вечірній стиль.

Пальто-шарф, яке вийшло з моди. Фото: Instagram

Балетки

Забудьте про балетки цього сезону, особливо, атласні. Вони втратили свою актуальність через непрактичність в осінню погоду. Краще обрати інше взуття на пласкій підошві, наприклад, мокасини чи лофери. Ці моделі поєднують комфорт і практичність.

Замшеві балетки потрапили в антитренди. Фото: Instagram

Шкіряний бомбер

Натхненні естетикою 90-х, шкіряні бомбери були дуже популярними минулого сезону. Однак цієї осені про них краще забути. Стилісти радять краще звернути увагу на куртки з воронкоподібним вирізом. Вони стануть сучасною альтернативою, яка додасть новизни та елегантності.

Шкіряний бомбер більше не в моді. Фото: Instagram

Плісована спідниця

Хоча така модель й була на піку популярності торік, цієї осені вона вважається головним антитрендом. Мода рухається до витонченіших і стриманіших силуетів, тож стилісти радять обирати спідниці-олівці. Така елегантна заміна підкреслить витонченість і сучасність.

Чорна плісована спідниця. Фото: Instagram

Тренч кольору хакі

Тренчі у такому відтінку остаточно втратили актуальність. Осінь 2025 року закликає до сміливіших і виразніших рішень. Зверніть увагу на пальто з леопардовим принтом. Це ключовий тренд, який додасть вінтажного шарму.

Тренч кольору хакі. Фото: Instagram

Крім того, стилісти радять обирати верхній одяг з альпаки, вовни чи шовку. У поєднанні з леопардовим візерунком це буде мати розкішний вигляд.

