Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Застарілі осінні тренди — чим їх варто замінити

Застарілі осінні тренди — чим їх варто замінити

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 10:00
Застарілі тренди осені — що краще не одягати в цьому сезоні
Гейлі Бібер у шкіряному бомбері. Фото: Instagram

Осінь — пора змін, зокрема й у гардеробі. Цього сезону деякі речі та взуття, що були модними раніше, стануть антитрендовими. Стилісти радять замінити їх актуальними новинками.

Про це пише Who What Wear.

Реклама
Читайте також:

Головні антитренди цієї осені

Пальто-шарф

Пальта-шарфи в цьому сезоні стануть уособленням несмаку. Стилісти зазначають, що вони додаватимуть образу перевантаженості, тож краще замінити їх на пальто без коміра. Цієї осені в моді лаконічність, й такий вибір буде найбільш вдалим. Пальто без коміра ідеально доповнить як повсякденний, так і вечірній стиль.

Головні антитренди осені
Пальто-шарф, яке вийшло з моди. Фото: Instagram

Балетки

Забудьте про балетки цього сезону, особливо, атласні. Вони втратили свою актуальність через непрактичність в осінню погоду. Краще обрати інше взуття на пласкій підошві, наприклад, мокасини чи лофери. Ці моделі поєднують комфорт і практичність.

Головні антитренди осені
Замшеві балетки потрапили в антитренди. Фото: Instagram

Шкіряний бомбер

Натхненні естетикою 90-х, шкіряні бомбери були дуже популярними минулого сезону. Однак цієї осені про них краще забути. Стилісти радять краще звернути увагу на куртки з воронкоподібним вирізом. Вони стануть сучасною альтернативою, яка додасть новизни та елегантності.

Головні антитренди осені
Шкіряний бомбер більше не в моді. Фото: Instagram

Плісована спідниця

Хоча така модель й була на піку популярності торік, цієї осені вона вважається головним антитрендом. Мода рухається до витонченіших і стриманіших силуетів, тож стилісти радять обирати спідниці-олівці. Така елегантна заміна підкреслить витонченість і сучасність.

Головні антитренди осені
Чорна плісована спідниця. Фото: Instagram

Тренч кольору хакі

Тренчі у такому відтінку остаточно втратили актуальність. Осінь 2025 року закликає до сміливіших і виразніших рішень. Зверніть увагу на пальто з леопардовим принтом. Це ключовий тренд, який додасть вінтажного шарму.

Головні антитренди осені
Тренч кольору хакі. Фото: Instagram

Крім того, стилісти радять обирати верхній одяг з альпаки, вовни чи шовку. У поєднанні з леопардовим візерунком це буде мати розкішний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як носити джинси цієї осені. Ці стильні ідеї підійдуть усім.

Також ми розповідали про те, який верхній одяг буде трендовим цього сезону. Свої поради дав український дизайнер Андре Тан.

мода одяг осінь взуття антитренди
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації