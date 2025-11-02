Відео
Дата публікації: 2 листопада 2025 08:40
Оновлено: 09:06
Коричневий светр став хітом осені — підбірка стильних образів на кожен день
Коричневий светр. Фото: Instagram

Цієї осені наймоднішим відтінком став коричневий. Красуні обирають одяг, аксесуари та взуття в такому кольорі через його затишність та універсальність. І справді, шоколадний відтінок поєднується геть з усім. Серед речей, що зараз у тренді, найбільш популярним став коричневий светр. Без нього цього сезону точно не обійтися.

Про це пише ELLE.

Читайте також:

З чим носити коричневий светр

Шоколадний светр — річ, яка має бути в гардеробі кожної модниці цієї осені. Він підкорив всіх своєю затишністю. Від цього одягу просто віє осінньою атмосферою — запашним какао, теплим пледом та гарячими круасанами з шоколадом.

Ще одна причина, з якої коричневий светр став популярним, — його універсальність. Такий елемент гардероба можна легко стилізувати з іншими речами. Він без проблем пристосується до будь-якого стилю та пасуватиме до різних образів. Шоколадний светр додасть луку глибини й вишуканості. 

З чим носити коричневий светр
Стильний образ з коричневим светром. Фото: Instagram

Найпопулярніший дует — коричневий светр та шкіряна спідниця. Разом вони створюють вишуканий контраст. Такий варіант підійде як для офісу, так і для вечірніх прогулянок. Не менш органічно светр поєднується з джинсами чи класичними штанами.

Ось кілька ідей образів з коричневим светром, які підійдуть для будь-яких подій:

З чим носити коричневий светр
Коричневий светр та біла спідниця. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та сірими джинсами. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та шкіряною спідницею. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та світлими джинсами. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та білими штанами. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та лосинами. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та рваними джинсами. Фото: Instagram
З чим носити коричневий светр
Образ з коричневим светром та джинсовою спідницею. Фото: Instagram

Коричневий светр може стати як базовою частиною гардероба, так й акцентом образу. Його можна одягати звичайним способом або ж дещо експериментувати. Наприклад, спробуйте додати пояс та підкреслити фігуру чи комбінуйте светр з сорочкою. Все залежить від вашої креативності. В будь-якому випадку, лук з шоколадним светром буде мати неперевершений вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим варто поєднувати сірий джемпер. Цього сезону він на піку популярності.

Також ми розповідали про те, які речі варто придбати для зимового гардероба. Без них не обійтися.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
