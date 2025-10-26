Відео
Україна
Складаємо зимовий гардероб — речі, які варто купити

Складаємо зимовий гардероб — речі, які варто купити

Дата публікації: 26 жовтня 2025 18:02
Оновлено: 17:48
Що потрібно для зими з одягу — стилісти назвали речі, які знадобляться
Дівчина в трендовому светрі. Фото: Instagram

Зима вже не за горами, тож саме час подбати про комфортний та стильний гардероб на холодну пору року. Стилісти наголошують, що цього сезону звернути увагу на чотири модні речі. Їх потрібно придбати першочергово.

Про це пише City Magazine.

Які речі мають бути в зимовому гардероб

Пуховик з високим коміром

Взимку важливо подбати про комфорт. Пуховик із високим коміром стане практичним та зручним варіантом верхнього одягу, який надійно зігріватиме. До того ж комір, що елегантно окреслює обличчя, створюватиме ефект охайності. Зверніть увагу на мінімалістичні моделі в нейтральних відтінках: білому, коричневому, чорному чи молочному. Такий пуховик вдасться легко поєднувати з різними стилями.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Пуховик з високим коміром. Фото: Instagram

Светр з ромбоподібним візерунком

Цієї зими в тренді будуть светри з ромбоподібним візерунком. Такий одяг особливо вдало впишеться в багатошаровий образ. Не менш популярними будуть й кардигани та жилети з цим візерунком. Найпростіший варіант стилізації таких речей — поєднання з джинсами та класичними штанами. Якщо ж ви хочете створити цікавіший лук, спробуйте комбінувати светр з мідіспідницею: атласною чи з деніму.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Светр з ромбоподібним візерунком. Фото: Instagram

Замшеві аксесуари

Аксесуари здатні створити щось особливе з пересічного образу. Цієї зими стилісти радять звернути увагу на замшеві сумки, ботильйони або ремені. Вони створять ефект багатошаровості текстур та додадуть тепла й глибини вбранню. Такі деталі хоча й здаються непомітними, насправді роблять образ довершеним й додають йому характеру.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Замшеве взуття та сумка. Фото: Instagram

Темні джинси

Уявити зимовий гардероб без джинсів неможливо. Однак цього сезону на заміну синьому відтінку прийдуть глибші й темніші кольори. Стилісти радять обирати сірі та чорні моделі. Вони будуть пасувати як до повсякденних образів, так й для особливих луків. Такі джинси можна легко поєднувати з абсолютно різним одягом та взуттям.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Чорні джинси. Фото: Instagram

Зимовий гардероб повинен бути зручним та красивим водночас. Саме тому варто знатися на трендах та вдало комбінувати їх з базовими й класичними речами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обрати якісний пуховик на зиму. Важливо, аби він був не лише стильним, а й теплим.

Також ми розповідали про те, яка спідниця підійде як на осінь, так й на зиму. Це універсальна та зручна модель.

одяг зима речі поради светр
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
