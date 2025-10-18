Універсальні образи з оверсайз светром на кожен день — фото

Головна річ сезону — з чим носити оверсайз светр восени
Осінь — пора для теплого та комфортного одягу. Одна з речей, без яких неможливо уявити гардероб для холодної погоди, — оверсайз светр. Він роками не виходить з моди та вважається найуніверсальнішою річчю.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Кращі образи зі светром оверсайз
З панчохами та чоботами
Оверсайз светр цілком може бути самостійним елементом гардероба. Його можна одягнути під панчохи та високі шкіряні чоботи на підборах. Такий образ підкреслить індивідуальність та підійде справжнім сміливицям, які не бояться експериментувати.
З чорними скіні-джинсами та підборами
Безпрограшний варіант — поєднання оверсайз светра з чорними джинсами скінні. Елегантності образу додадуть підбори. Оберіть світле взуття та сумку, вони вдало будуть поєднуватись з чорним аутфітом.
З лосинами та кросівками
Універсальний образ, що підійде на кожен день. Лосини та оверсайз светр — культове поєднання, що не втрачає актуальності роками. Для комфортного лука оберіть кросівки. Підійдуть зручні масивні моделі, які збалансують образ.
Зі спідницею та кросівками
Незвичне, але креативне поєднання. Образ з оверсайз светром, кросівками та ніжною спідницею підкорить усіх. Він дійсно має цікавий та елегантний вигляд. Такий ніжний образ підійде на щодень.
Зі шкіряними штанами та кепкою
Стильно та елегантно — оверсайз светр вдало поєднуватиметься зі шкіряними штанами прямого крою. Витонченості додадуть аксесуари — маленька чорна сумка, сережки та стильна кепка. Такий образ підійде хоч для роботи, хоч для побачення.
Светр восени — це незамінна річ. Поєднувати його можна багато з чим. Головне — не боятись експериментувати та комбінувати різні текстури й фасони.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка спідниця в тренді цієї осені. Це наймодніша річ сезону.
Також ми розповідали про те, як легко освіжити осінній гардероб. Стилісти дали три головні поради.
Читайте Новини.LIVE!