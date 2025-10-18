Універсальні образи з оверсайз светром на кожен день — фото

Дівчина в червоному светрі. Фото: Pexels

Осінь — пора для теплого та комфортного одягу. Одна з речей, без яких неможливо уявити гардероб для холодної погоди, — оверсайз светр. Він роками не виходить з моди та вважається найуніверсальнішою річчю.

Кращі образи зі светром оверсайз

З панчохами та чоботами

Оверсайз светр цілком може бути самостійним елементом гардероба. Його можна одягнути під панчохи та високі шкіряні чоботи на підборах. Такий образ підкреслить індивідуальність та підійде справжнім сміливицям, які не бояться експериментувати.

Дівчина у светрі та панчохах. Фото: Instagram

З чорними скіні-джинсами та підборами

Безпрограшний варіант — поєднання оверсайз светра з чорними джинсами скінні. Елегантності образу додадуть підбори. Оберіть світле взуття та сумку, вони вдало будуть поєднуватись з чорним аутфітом.

Образ з чорними джинсами та светром. Фото: Instagram

З лосинами та кросівками

Універсальний образ, що підійде на кожен день. Лосини та оверсайз светр — культове поєднання, що не втрачає актуальності роками. Для комфортного лука оберіть кросівки. Підійдуть зручні масивні моделі, які збалансують образ.

Образ зі светром, лосинами та кросівками. Фото: Instagram

Зі спідницею та кросівками

Незвичне, але креативне поєднання. Образ з оверсайз светром, кросівками та ніжною спідницею підкорить усіх. Він дійсно має цікавий та елегантний вигляд. Такий ніжний образ підійде на щодень.

Образ зі спідницею та светром. Фото: Instagram

Зі шкіряними штанами та кепкою

Стильно та елегантно — оверсайз светр вдало поєднуватиметься зі шкіряними штанами прямого крою. Витонченості додадуть аксесуари — маленька чорна сумка, сережки та стильна кепка. Такий образ підійде хоч для роботи, хоч для побачення.

Образ зі светром, шкіряними штанами та кепкою. Фото: Instagram

Светр восени — це незамінна річ. Поєднувати його можна багато з чим. Головне — не боятись експериментувати та комбінувати різні текстури й фасони.

