Коричневый свитер стал хитом осени — подборка стильных образов на каждый день

Коричневый свитер. Фото: Instagram

Этой осенью самым модным оттенком стал коричневый. Красавицы выбирают одежду, аксессуары и обувь в таком цвете из-за его уютности и универсальности. И действительно, шоколадный оттенок сочетается абсолютно со всем. Среди вещей, которые сейчас в тренде, наиболее популярным стал коричневый свитер. Без него в этом сезоне точно не обойтись.

С чем носить коричневый свитер

Шоколадный свитер — вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы этой осенью. Он покорил всех своей уютностью. От этой одежды просто веет осенней атмосферой — душистым какао, теплым пледом и горячими круассанами с шоколадом.

Еще одна причина, по которой коричневый свитер стал популярным, — его универсальность. Такой элемент гардероба можно легко стилизовать с другими вещами. Он без проблем приспособится к любому стилю и подойдет к различным образам. Шоколадный свитер придаст луку глубины и изысканности.

Стильный образ с коричневым свитером. Фото: Instagram

Самый популярный дуэт — коричневый свитер и кожаная юбка. Вместе они создают изысканный контраст. Такой вариант подойдет как для офиса, так и для вечерних прогулок. Не менее органично свитер сочетается с джинсами или классическими брюками.

Вот несколько идей образов с коричневым свитером, которые подойдут для любых событий:

Коричневый свитер и белая юбка. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и серыми джинсами. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и кожаной юбкой. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и светлыми джинсами. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и белыми брюками. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и лосинами. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и рваными джинсами. Фото: Instagram

Образ с коричневым свитером и джинсовой юбкой. Фото: Instagram

Коричневый свитер может стать как базовой частью гардероба, так и акцентом образа. Его можно надевать обычным способом или же немного экспериментировать. Например, попробуйте добавить пояс и подчеркнуть фигуру или комбинируйте свитер с рубашкой. Все зависит от вашей креативности. В любом случае, лук с шоколадным свитером будет иметь непревзойденный вид.

