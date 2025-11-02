Коричневый свитер стал хитом осени — подборка стильных образов на каждый день

Фаворит модниц — самый уютный свитер этой осени
Этой осенью самым модным оттенком стал коричневый. Красавицы выбирают одежду, аксессуары и обувь в таком цвете из-за его уютности и универсальности. И действительно, шоколадный оттенок сочетается абсолютно со всем. Среди вещей, которые сейчас в тренде, наиболее популярным стал коричневый свитер. Без него в этом сезоне точно не обойтись.
Об этом пишет ELLE.
С чем носить коричневый свитер
Шоколадный свитер — вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы этой осенью. Он покорил всех своей уютностью. От этой одежды просто веет осенней атмосферой — душистым какао, теплым пледом и горячими круассанами с шоколадом.
Еще одна причина, по которой коричневый свитер стал популярным, — его универсальность. Такой элемент гардероба можно легко стилизовать с другими вещами. Он без проблем приспособится к любому стилю и подойдет к различным образам. Шоколадный свитер придаст луку глубины и изысканности.
Самый популярный дуэт — коричневый свитер и кожаная юбка. Вместе они создают изысканный контраст. Такой вариант подойдет как для офиса, так и для вечерних прогулок. Не менее органично свитер сочетается с джинсами или классическими брюками.
Вот несколько идей образов с коричневым свитером, которые подойдут для любых событий:
Коричневый свитер может стать как базовой частью гардероба, так и акцентом образа. Его можно надевать обычным способом или же немного экспериментировать. Например, попробуйте добавить пояс и подчеркнуть фигуру или комбинируйте свитер с рубашкой. Все зависит от вашей креативности. В любом случае, лук с шоколадным свитером будет иметь непревзойденный вид.
Напомним, ранее мы писали о том, с чем стоит сочетать серый джемпер. В этом сезоне он на пике популярности.
Также мы рассказывали о том, какие вещи стоит приобрести для зимнего гардероба. Без них не обойтись.
Читайте Новини.LIVE!