Сірий джемпер в тренді — модна основа для будь-якого гардероба

Дівчина в сірому светрі. Фото: freepik.com

Коли говоримо про трикотаж, іноді справді менше — це більше. Цієї осені дизайнери знову звернулися до того, що давно стало класикою: сірого трикотажу. М’які джемпери, светри з фактурною в’язкою, масивні кардигани й делікатний кашемір — усе це знову повернулося на подіуми та у щоденне життя. І поки одні шукають кольорові акценти, інші вже знають, що саме сірий створює спокій, глибину й стиль без зусиль.

Сірий джемпер на піку популярності

У колекціях цього сезону можна помітити різні варіації: у Cecilie Bahnsen легкі сукні поєднані з м’якими сірими светрами, у Stella McCartney кардиган із капюшоном у відтінку шиферу став головним елементом образу, у Victoria Beckham сірі светри перетворилися на лаконічні сукні, а в Miu Miu тонкий трикотаж став новою альтернативою звичній футболці.

Miu Miu осінь-зима 2025/2026. Фото: Miu Miu

Сірий колір немов знімає напругу — він не змагається за увагу, але завжди має доречний вигляд. Цей нейтральний відтінок дозволяє експериментувати з формою та текстурою: від грубої в’язки до гладкого кашеміру. Тому не дивно, що саме сірий джемпер став "мовчазним героєм" осені-зими 2025/2026.

Стильний образ. Фото: Vincenzo Grillo

Також стилісти радять звертати увагу на деталі. Якщо хочеться жіночності, то нехай це буде м’який крій і ніжний відтінок попелу. Якщо обирати щось ближче до мінімалізму, то це однозначно буде графіт, стриманий V-подібний виріз і щільна текстура. А для тих, хто любить свободу, підійде об’ємний светр або кардиган, який можна носити поверх сукні, сорочки чи навіть спортивної кофти.

Светр з V-вирізом. Фото: Vincenzo Grillo

Сірий трикотаж — це база, яка не потребує прикрас. Він створює настрій, а не просто "вписується" в образ. І, здається, саме в цьому його сила.

