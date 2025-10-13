Довга спідниця, що підкорила модниць — як створити образ з нею на всі випадки

Джинсова спідниця. Фото: freepik.com

Ще недавно джинсові спідниці нагадували нам початок 2000-х — короткі, обтислі, іноді навіть трохи бунтарські. Але мода змінилась. Тепер у центрі уваги максімоделі з деніму: довгі, елегантні, зі шліцями чи легким кльошем. Такі спідниці чудово поєднуються з об’ємними светрами, білими сорочками чи шкіряними куртками, створюючи стиль "міського комфорту" — коли маєш модний вигляд, але не жертвуєш зручністю.

Журнал Woman & Home назвав довгу джинсову спідницю головним денім-трендом сезону і важко не погодитись.

Вона легко замінює джинси, підходить до будь-якого стилю — від повсякденного до smart-casual, і завжди має актуальний вигляд.

Яка довжина спідниці пасує саме вам

Міді-довжина — найзручніший і найуніверсальніший варіант. Вона пасує будь-якій фігурі й гарно поєднується з кросівками, ботильйонами чи високими чоботами.

— найзручніший і найуніверсальніший варіант. Вона пасує будь-якій фігурі й гарно поєднується з кросівками, ботильйонами чи високими чоботами. Максі — вибір для тих, хто не боїться експериментів. Але зверніть увагу: у таких моделей обов’язково має бути шліца або розкльошений низ. Інакше навіть наймодніша спідниця перетвориться на випробування.

Довга джинсова спідниця. Фото з Instagram

З чим поєднувати восени

Об’ємний светр або в’язаний жилет — чудово підійде для створення балансу з вузькою талією. Класична біла сорочка круто впишеться в офісний або стриманий образ, а от шкіряна куртка чи тренч зможе додати йому фактурності й характеру. Взуття: від білих кросівок до чобіт на низьких підборах — усе вдало працює в образі працює.

Спідниця, що може стати класикою. Фото з Instagram

А якщо хочеться трохи гламуру — додайте масивні прикраси, клатч і червону помаду. Денім чудово тримає баланс між повсякденністю й елегантністю.

Кілька простих порад

Приміряйте перед покупкою. Денім не тягнеться, тому важливо, щоб посадка була ідеальною. Вибирайте щільну тканину. Вона тримає форму й виглядає дорожче. Не бійтеся світлого відтінку. Світлий денім освіжає й додає легкості навіть восени. Грайте з деталями. Ремінь, шарф чи сумка можуть повністю змінити настрій образу.

Легкий і стильний образ. Фото з Instagram

Довга джинсова спідниця — це вже не просто тренд, а нова класика. Вона дає змогу виглядати стильно, не втрачаючи комфорту, і легко підлаштовується під будь-який настрій — від розслабленого до вишуканого.

