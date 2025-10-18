Универсальные образы с оверсайз свитером на каждый день — фото

Девушка в красном свитере. Фото: Pexels

Осень — пора для теплой и комфортной одежды. Одна из вещей, без которых невозможно представить гардероб для холодной погоды, — оверсайз свитер. Он годами не выходит из моды и считается самой универсальной вещью.

Лучшие образы со свитером оверсайз

С чулками и сапогами

Оверсайз свитер вполне может быть самостоятельным элементом гардероба. Его можно надеть под чулки и высокие кожаные сапоги на каблуках. Такой образ подчеркнет индивидуальность и подойдет настоящим смельчакам, которые не боятся экспериментировать.

Девушка в свитере и чулках. Фото: Instagram

С черными скинни-джинсами и каблуками

Беспроигрышный вариант — сочетание оверсайз свитера с черными джинсами скинни. Элегантности образу добавят каблуки. Выберите светлую обувь и сумку, они удачно будут сочетаться с черным аутфитом.

Образ с черными джинсами и свитером. Фото: Instagram

С лосинами и кроссовками

Универсальный образ, который подойдет на каждый день. Лосины и оверсайз свитер — культовое сочетание, которое не теряет актуальности годами. Для комфортного лука выберите кроссовки. Подойдут удобные массивные модели, которые сбалансируют образ.

Образ со свитером, лосинами и кроссовками. Фото: Instagram

С юбкой и кроссовками

Необычное, но креативное сочетание. Образ с оверсайз свитером, кроссовками и нежной юбкой покорит всех. Он действительно имеет интересный и элегантный вид. Такой нежный образ подойдет на каждый день.

Образ с юбкой и свитером. Фото: Instagram

С кожаными брюками и кепкой

Стильно и элегантно — оверсайз свитер удачно будет сочетаться с кожаными брюками прямого кроя. Изящества добавят аксессуары — маленькая черная сумка, серьги и стильная кепка. Такой образ подойдет хоть для работы, хоть для свидания.

Образ со свитером, кожаными брюками и кепкой. фото: Instagram

Свитер осенью — это незаменимая вещь. Сочетать его можно много с чем. Главное — не бояться экспериментировать и комбинировать различные текстуры и фасоны.

