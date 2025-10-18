Универсальные образы с оверсайз свитером на каждый день — фото

Главная вещь сезона — с чем носить оверсайз свитер осенью
Осень — пора для теплой и комфортной одежды. Одна из вещей, без которых невозможно представить гардероб для холодной погоды, — оверсайз свитер. Он годами не выходит из моды и считается самой универсальной вещью.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие образы со свитером оверсайз
С чулками и сапогами
Оверсайз свитер вполне может быть самостоятельным элементом гардероба. Его можно надеть под чулки и высокие кожаные сапоги на каблуках. Такой образ подчеркнет индивидуальность и подойдет настоящим смельчакам, которые не боятся экспериментировать.
С черными скинни-джинсами и каблуками
Беспроигрышный вариант — сочетание оверсайз свитера с черными джинсами скинни. Элегантности образу добавят каблуки. Выберите светлую обувь и сумку, они удачно будут сочетаться с черным аутфитом.
С лосинами и кроссовками
Универсальный образ, который подойдет на каждый день. Лосины и оверсайз свитер — культовое сочетание, которое не теряет актуальности годами. Для комфортного лука выберите кроссовки. Подойдут удобные массивные модели, которые сбалансируют образ.
С юбкой и кроссовками
Необычное, но креативное сочетание. Образ с оверсайз свитером, кроссовками и нежной юбкой покорит всех. Он действительно имеет интересный и элегантный вид. Такой нежный образ подойдет на каждый день.
С кожаными брюками и кепкой
Стильно и элегантно — оверсайз свитер удачно будет сочетаться с кожаными брюками прямого кроя. Изящества добавят аксессуары — маленькая черная сумка, серьги и стильная кепка. Такой образ подойдет хоть для работы, хоть для свидания.
Свитер осенью — это незаменимая вещь. Сочетать его можно много с чем. Главное — не бояться экспериментировать и комбинировать различные текстуры и фасоны.
Напомним, ранее мы писали о том, какая юбка в тренде этой осенью. Это самая модная вещь сезона.
Также мы рассказывали о том, как легко освежить осенний гардероб. Стилисты дали три главных совета.
Читайте Новини.LIVE!