Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Главная вещь сезона — с чем носить оверсайз свитер осенью

Главная вещь сезона — с чем носить оверсайз свитер осенью

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 11:11
обновлено: 11:11
Универсальные образы с оверсайз свитером на каждый день — фото
Девушка в красном свитере. Фото: Pexels

Осень — пора для теплой и комфортной одежды. Одна из вещей, без которых невозможно представить гардероб для холодной погоды, — оверсайз свитер. Он годами не выходит из моды и считается самой универсальной вещью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие образы со свитером оверсайз

С чулками и сапогами

Реклама

Оверсайз свитер вполне может быть самостоятельным элементом гардероба. Его можно надеть под чулки и высокие кожаные сапоги на каблуках. Такой образ подчеркнет индивидуальность и подойдет настоящим смельчакам, которые не боятся экспериментировать.

Кращі образи зі светром оверсайз
Девушка в свитере и чулках. Фото: Instagram

С черными скинни-джинсами и каблуками

Реклама

Беспроигрышный вариант — сочетание оверсайз свитера с черными джинсами скинни. Элегантности образу добавят каблуки. Выберите светлую обувь и сумку, они удачно будут сочетаться с черным аутфитом.

Кращі образи зі светром оверсайз
Образ с черными джинсами и свитером. Фото: Instagram

С лосинами и кроссовками

Реклама

Универсальный образ, который подойдет на каждый день. Лосины и оверсайз свитер — культовое сочетание, которое не теряет актуальности годами. Для комфортного лука выберите кроссовки. Подойдут удобные массивные модели, которые сбалансируют образ.

Кращі образи зі светром оверсайз
Образ со свитером, лосинами и кроссовками. Фото: Instagram

С юбкой и кроссовками

Реклама

Необычное, но креативное сочетание. Образ с оверсайз свитером, кроссовками и нежной юбкой покорит всех. Он действительно имеет интересный и элегантный вид. Такой нежный образ подойдет на каждый день.

Кращі образи зі светром оверсайз
Образ с юбкой и свитером. Фото: Instagram

С кожаными брюками и кепкой

Реклама

Стильно и элегантно — оверсайз свитер удачно будет сочетаться с кожаными брюками прямого кроя. Изящества добавят аксессуары — маленькая черная сумка, серьги и стильная кепка. Такой образ подойдет хоть для работы, хоть для свидания.

Кращі образи зі светром оверсайз
Образ со свитером, кожаными брюками и кепкой. фото: Instagram

Свитер осенью — это незаменимая вещь. Сочетать его можно много с чем. Главное — не бояться экспериментировать и комбинировать различные текстуры и фасоны.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, какая юбка в тренде этой осенью. Это самая модная вещь сезона.

Также мы рассказывали о том, как легко освежить осенний гардероб. Стилисты дали три главных совета.

психология одежда осень свитер трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации