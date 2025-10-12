Відео
Квіткова показала стильний осінній аутфіт — як його повторити

Квіткова показала стильний осінній аутфіт — як його повторити

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 11:12
Стильний осінній образ Даші Квіткової — чому це ідеальний вибір на осінь
Українська інфлюенсерка Даша Квіткова. Фото: Instagram

Блогерка Даша Квіткова продовжує підкорювати мережу стильними образами. Цього разу знаменитість показала простий, але ефектний аутфіт на осінь. У ньому поєднані головні тренди цього сезону — зручність та комфорт.

Відео інфлюенсерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Стильний осінній образ Даші Квіткової

Даша Квіткова вирішила не обмежуватись цього сезону лише нюдовими та глибокими кольорами. Знаменитість розбавила осінній лук яскравою футболкою жовтого кольору. На низ зірка обрала трендові чорні штани палаццо.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Даша Квіткова у жовтій футболці та штанах палаццо. Фото: кадр з відео

Квіткова вирішила зробити акцент на взутті, обравши капці з хутра в ніжно молочному відтінку. Вони додали такого собі "домашнього" вайбу. Цієї осені затишність, натуральність та комфорт — головні тренди в моді, які наслідують усі, й інфлуенсерка не стала винятком.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Взуття, яке обрала Квіткова для осіннього лука. Фото: кадр з відео

Верхній одяг також ідеально доповнив лук. Квіткова обрала світлу об'ємну куртку з високим коміром. Доповнили образ аксесуари: браслети, масивні каблучки та сережки. Сонцезахисні окуляри й об'ємна сумка завершили лук, підкреслюючи стиль комфортного мінімалізму.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Стильний образ Квіткової. Фото: кадр з відео

Такий образ Даші Квіткової може повторити кожна, адже він складається з базових й універсальних речей. До того ж це практичний аутфіт, який підійде усім. Широкі штани вдало поєднуються з об'ємною курткою, створюючи баланс, а миле взуття додає затишку й відчуття комфорту. Зрештою лук виходить стильним, впізнаваним та зручним водночас.

Нагадаємо, раніше ми писали про образ Даші Квіткової з трендовими штанами у стилі 70-х. Його легко повторити.

Також ми розповідали про те, яке осіннє пальто стало улюбленцем Тіни Кароль. Воно стане найкращим вибором цього сезону.

Даша Квіткова одяг осінь поради трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
