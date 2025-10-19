Видео
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Главная обувь сезона — без каких моделей этой осенью не обойтись

Главная обувь сезона — без каких моделей этой осенью не обойтись

Дата публикации 19 октября 2025 13:09
обновлено: 10:16
Ретро-обувь снова в тренде — на какие модели обратить внимание
Стильные сапоги. Фото: Instagram

Этой осенью модницам стоит обратить внимание на обувь в стиле ретро. Именно такие модели будут на пике популярности. Стилисты отмечают, что речь идет и о знаменитых плоских моделях в стиле 60-х, и о сапогах до бедра из 80-х и даже о ковбойских сапогах, переосмысленных и представленных в новом свете.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Какая обувь в тренде этой осенью

Сапоги на низком ходу в стиле 60-х

Высокие каблуки больше не популярны. Модницы выбирают сапоги на плоской подошве с бесспорно яркими акцентами в стиле 60-х. Такие модели не только удобные, но и стильные.

Яке взуття буде модним цієї осені
Сапоги на низком ходу. Фото: Vogue

Узкие сапоги из 70-х

Узкие сапоги были хитом в 70-х годах. Однако вместо ярких оттенков, которые были в моде когда-то, сейчас красавицы выбирают обувь в минималистичном, монохромном стиле. Также популярны модели с небольшим каблуком.

Яке взуття буде модним цієї осені
Узкие сапоги. Фото: Vogue

Сапоги до бедра из 80-х

Такая обувь несколько провокационная и требует уверенности в себе. Сапоги до бедра были хитом 80-х годов. Их обожали Мадонна и Грейс Джонс. В этом сезоне легендарная модель вернулась. Лучше всего сочетать их с блестящими микроплатьями.

Яке взуття буде модним цієї осені
Сапоги до бедра. Фото: Vogue

Сапоги с квадратным носком в стиле 90-х

Этой осенью сапоги с квадратным носком просто на пике популярности. Они были трендовыми в 90-х и уверенно вернулись в моду сейчас. Стилисты советуют выбирать минималистичные модели.

Яке взуття буде модним цієї осені
Сапоги с квадратным носком. Фото: Vogue

Ковбойские сапоги как в 2000-х

Западная эстетика вернулась в моду, так что ковбойские сапоги станут лучшим выбором в этом сезоне. Особенно популярны высокие модели. Что касается оттенков, то стилисты советуют обратить внимание на коричневый, бордовый и черный цвета.

Яке взуття буде модним цієї осені
Ковбойские сапоги. Фото: Vogue

Обувь может стать акцентом, который сыграет окончательную роль в образе, поэтому стоит подойти к выбору сапог ответственно. Выбирайте не только трендовые, но и удобные модели, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно.

Напомним, ранее мы писали о том, какой обувью стоит заменить ботильоны. Такая модель больше не в тренде.

Также мы рассказывали о том, какую обувь выбрать под джинсы. Стилисты назвали лучшие модели.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
