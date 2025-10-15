Трендові зимові кросівки 2025 — які моделі варто купити

Чоловік поправляє шнурки на кросівках. Фото: freepik.com

Мабуть, ви не раз чули, що кросівки — це не зимове взуття. Насправді це просто міф, який живе вже багато років. Ми розповімо, чому правильно підібрані кросівки цілком підходять для холодної пори, і на що варто звернути увагу, щоб вони служили довго та залишалися стильними.

Які кросівки підійдуть на зиму

Матеріал має значення

Найнадійніші варіанти для зими — натуральна шкіра або замша. Вони не тільки зберігають тепло, а й довше зберігають форму та зовнішній вигляд. Замша має елегантний вигляд, але шкіра легше чиститься від снігу та бруду. А ось тканинні або спортивні сітчасті кросівки краще залишити для сухої осені — вони швидко промокають і замерзають.

Nike. Фото: nanoge.store

Підошва — ваш друг у мороз

Висока підошва із рельєфним протектором — це не просто стиль, а реальна безпека. Вона захищає від холоду і не дає ковзати на льоду. Для міста обирайте середню товщину підошви: не занадто легку, щоб не мерзли ноги, і не надто важку, щоб не втомлювалися ноги під час прогулянок.

Правильна форма

Зимові кросівки повинні повторювати контури стопи, не тиснути і не натирати. Зверніть увагу на підкладку — теплий матеріал всередині забезпечує комфорт навіть у морозні дні. А щільна шнурівка чи липучки допоможуть тримати стопу на місці і не допустять потрапляння холодного повітря.

Кросівки New Balance. Фото: easysport.in.ua

Обирайте кольори та дизайн, які легко поєднуються з верхнім одягом, щоб навіть у холодну погоду мати стильний вигляд. І ще уникайте лакованих моделей. Взимку вони швидко тріскаються, тому залиште їх для весни та осені.

Одним словом, якщо правильно підібрати матеріал, підошву та розмір, кросівки стануть вашою улюбленою зимовою парою.

