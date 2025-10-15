Відео
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:06
Трендові зимові кросівки 2025 — які моделі варто купити
Чоловік поправляє шнурки на кросівках. Фото: freepik.com

Мабуть, ви не раз чули, що кросівки — це не зимове взуття. Насправді це просто міф, який живе вже багато років. Ми розповімо, чому правильно підібрані кросівки цілком підходять для холодної пори, і на що варто звернути увагу, щоб вони служили довго та залишалися стильними.

Новини.LIVE поділяться деталями з цього приводу.

Читайте також:

Які кросівки підійдуть на зиму

Матеріал має значення

Найнадійніші варіанти для зими — натуральна шкіра або замша. Вони не тільки зберігають тепло, а й довше зберігають форму та зовнішній вигляд. Замша має елегантний вигляд, але шкіра легше чиститься від снігу та бруду. А ось тканинні або спортивні сітчасті кросівки краще залишити для сухої осені — вони швидко промокають і замерзають.

Кросівки зі шкіри на зиму вдалий вибір
Nike. Фото: nanoge.store

Підошва — ваш друг у мороз

Висока підошва із рельєфним протектором — це не просто стиль, а реальна безпека. Вона захищає від холоду і не дає ковзати на льоду. Для міста обирайте середню товщину підошви: не занадто легку, щоб не мерзли ноги, і не надто важку, щоб не втомлювалися ноги під час прогулянок.

Правильна форма

Зимові кросівки повинні повторювати контури стопи, не тиснути і не натирати. Зверніть увагу на підкладку — теплий матеріал всередині забезпечує комфорт навіть у морозні дні. А щільна шнурівка чи липучки допоможуть тримати стопу на місці і не допустять потрапляння холодного повітря.

Кросівки можна носити і взимку
Кросівки New Balance. Фото: easysport.in.ua

Обирайте кольори та дизайн, які легко поєднуються з верхнім одягом, щоб навіть у холодну погоду мати стильний вигляд. І ще уникайте лакованих моделей. Взимку вони швидко тріскаються, тому залиште їх для весни та осені.

Одним словом, якщо правильно підібрати матеріал, підошву та розмір, кросівки стануть вашою улюбленою зимовою парою.

Раніше ми писали про те, що зараз модниці носять замість ботильйонів, які вже стали антитрендом цього сезону.

Також ми повідомляли, які ретро-туфлі повертаються в сучасні образи.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
