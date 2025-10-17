Відео
Україна
Головні покупки жовтня — модні речі, які потрібні усім

Дата публікації: 17 жовтня 2025 19:52
Оновлено: 19:29
Осінній гардероб 2025 — що купити в жовтні, щоб бути в тренді
Стильна дівчина. Фото: freepik.com

Пожовкле листя тихенько падає під ноги, повітря пахне кавою з корицею, а вечори кличуть загорнутися в улюблений плед. Осінь уже тут — зі своїм особливим шармом, ароматом імбирного печива й бажанням знову діставати з шафи улюблені тренчі, м’які светри та шкіряні куртки. Саме час оновити гардероб і знайти речі, що даруватимуть тепло навіть у найпохмуріші дні.

Про це пише Harpers Bazaar.

Які речі знадобляться цієї осені

Почнемо, звісно, з тренчів — осінньої класики, яка ніколи не виходить із моди. У Blast Out Studio можна знайти ідеальний варіант у класичному стилі, а якщо хочеться чогось більш сміливого, то зверніть увагу на лакований вкорочений тренч від Chloé.

Зараз в моді укорочений тренч
Укорочений тренч від Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Для любителів шкіряної фактури є стильна куртка з відкладним коміром і накладними деталями від STIMMA — вона має елегантний вигляд, але з характером.

Куртка, що має елегантний вигляд завжди
Куртка STIMMA. Фото: Harpers Bazaar

Далі мова піде про основу будь-якого осіннього образу: жакети, костюми, жилетки. Однобортний жакет MustHave із м’якими лініями стане чудовою базою для щоденних виходів. Тим, хто віддає перевагу брючним костюмам, варто звернути увагу на Synopsis Collective, а для більш жіночного образу — на костюми зі спідницями від KRIS MARÁN і Prada.

Брючні костюми стають все більш популярними
KRIS MARÁN. Фото: Harpers Bazaar

Український бренд POUSTOVIT потішив текстурною сукнею з драпіруванням, а Khaite — вишуканою моделлю з органзи у винному відтінку. Тим, хто любить деталі, варто подивитися на сорочку AIA, прикрашену пір’ям, або боді з оригінальним вирізом від SILUET — обидва варіанти додають образу настрою й сміливості.

Боді з вирізом можна стилізувати по-різному
Боді з оригінальним вирізом від SILUET. Фото: Harpers Bazaar

Осінь неможлива без трикотажу. М’який джемпер від COS, об’ємний пуловер House of Dagmar чи затишний кардиган Massimo Dutti — речі, які хочеться носити щодня. До них легко підібрати низ: джинси Calvin Klein або KSENIASCHNAIDER, шорти-бермуди AMBITNA чи елегантну спідницю максі від Chloé.

В цій спідниці будете мати трендовий вигляд
Елегантна спідниця максі від Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Якщо ж ви мрієте про щось більш розслаблене, спробуйте оксамитовий костюм від Leinle — комфорт і стиль в одному. А для тих, хто планує втекти на відпочинок, радимо звернути увагу на купальник AWY SPRT — навіть восени знайдеться місце для тепла.

І нарешті — аксесуари. Замшеві сумки від Ètape і Prada додадуть образу текстурності, а милий підвіс-гарбуз від Loewe стане осіннім акцентом. Для завершення луку — лофери на платформі від Stella McCartney і стильні окуляри NÈRSES x OCHIS.

Замшеві сумки продовжують підкорювати тренди
Замшева сумка від Ètape. Фото: Harpers Bazaar

Ця осінь про відчуття комфорту, текстури, тепло й деталі, що створюють настрій. Про речі, у яких хочеться зустрічати світанки, гуляти в парках і повертатися додому з усмішкою.

Раніше ми писали про те, що з картатими сорочками можна створити образи, які завжди будуть мати модний вигляд.

Також ми повідомляли, які гольфи за версією Андре Тана мають бути цієї осені в гардеробі кожної.

мода осінь тренди речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
