Осенний гардероб 2025 — что купить в октябре, чтобы быть в тренде

Стильная девушка. Фото: freepik.com

Пожелтевшие листья тихонько падают под ноги, воздух пахнет кофе с корицей, а вечера зовут завернуться в любимый плед. Осень уже здесь — со своим особым шармом, ароматом имбирного печенья и желанием снова доставать из шкафа любимые тренчи, мягкие свитера и кожаные куртки. Самое время обновить гардероб и найти вещи, которые будут дарить тепло даже в самые пасмурные дни.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

Какие вещи понадобятся этой осенью

Начнем, конечно, с тренчей — осенней классики, которая никогда не выходит из моды. В Blast Out Studio можно найти идеальный вариант в классическом стиле, а если хочется чего-то более смелого, то обратите внимание на лакированный укороченный тренч от Chloé.

Укороченный тренч от Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Для любителей кожаной фактуры есть стильная куртка с отложным воротником и накладными деталями от STIMMA — она выглядит элегантно, но с характером.

Куртка STIMMA. Фото: Harpers Bazaar

Далее речь пойдет об основе любого осеннего образа: жакеты, костюмы, жилетки. Однобортный жакет MustHave с мягкими линиями станет отличной базой для ежедневных выходов. Тем, кто предпочитает брючные костюмы, стоит обратить внимание на Synopsis Collective, а для более женственного образа — на костюмы с юбками от KRIS MARÁN и Prada.

KRIS MARÁN. Фото: Harpers Bazaar

Украинский бренд POUSTOVIT порадовал текстурным платьем с драпировкой, а Khaite — изысканной моделью из органзы в винном оттенке. Любителям деталей стоит посмотреть на рубашку AIA, украшенную перьями, или боди с оригинальным вырезом от SILUET — оба варианта добавляют образу настроения и смелости.

Боди с оригинальным вырезом от SILUET. Фото: Harpers Bazaar

Осень невозможна без трикотажа. Мягкий джемпер от COS, объемный пуловер House of Dagmar или уютный кардиган Massimo Dutti — вещи, которые хочется носить каждый день. К ним легко подобрать низ: джинсы Calvin Klein или KSENIASCHNAIDER, шорты-бермуды AMBITNA или элегантную юбку макси от Chloé.

Элегантная юбка макси от Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Если же вы мечтаете о чем-то более расслабленном, попробуйте бархатный костюм от Leinle — комфорт и стиль в одном. А для тех, кто планирует сбежать на отдых, советуем обратить внимание на купальник AWY SPRT — даже осенью найдется место для тепла.

И наконец — аксессуары. Замшевые сумки от Ètape и Prada добавят образу текстурности, а милый подвес-тыква от Loewe станет осенним акцентом. Для завершения лука — лоферы на платформе от Stella McCartney и стильные очки NÈRSES x OCHIS.

Замшевая сумка от Ètape. Фото: Harpers Bazaar

Эта осень про ощущение комфорта, текстуры, тепло и детали, создающие настроение. О вещах, в которых хочется встречать рассветы, гулять в парках и возвращаться домой с улыбкой.

