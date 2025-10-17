Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Главные покупки октября — модные вещи, которые нужны всем

Главные покупки октября — модные вещи, которые нужны всем

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 19:52
обновлено: 19:29
Осенний гардероб 2025 — что купить в октябре, чтобы быть в тренде
Стильная девушка. Фото: freepik.com

Пожелтевшие листья тихонько падают под ноги, воздух пахнет кофе с корицей, а вечера зовут завернуться в любимый плед. Осень уже здесь — со своим особым шармом, ароматом имбирного печенья и желанием снова доставать из шкафа любимые тренчи, мягкие свитера и кожаные куртки. Самое время обновить гардероб и найти вещи, которые будут дарить тепло даже в самые пасмурные дни.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

Реклама
Читайте также:

Какие вещи понадобятся этой осенью

Начнем, конечно, с тренчей — осенней классики, которая никогда не выходит из моды. В Blast Out Studio можно найти идеальный вариант в классическом стиле, а если хочется чего-то более смелого, то обратите внимание на лакированный укороченный тренч от Chloé.

Зараз в моді укорочений тренч
Укороченный тренч от Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Для любителей кожаной фактуры есть стильная куртка с отложным воротником и накладными деталями от STIMMA — она выглядит элегантно, но с характером.

Куртка, що має елегантний вигляд завжди
Куртка STIMMA. Фото: Harpers Bazaar

Далее речь пойдет об основе любого осеннего образа: жакеты, костюмы, жилетки. Однобортный жакет MustHave с мягкими линиями станет отличной базой для ежедневных выходов. Тем, кто предпочитает брючные костюмы, стоит обратить внимание на Synopsis Collective, а для более женственного образа — на костюмы с юбками от KRIS MARÁN и Prada.

Брючні костюми стають все більш популярними
KRIS MARÁN. Фото: Harpers Bazaar

Украинский бренд POUSTOVIT порадовал текстурным платьем с драпировкой, а Khaite — изысканной моделью из органзы в винном оттенке. Любителям деталей стоит посмотреть на рубашку AIA, украшенную перьями, или боди с оригинальным вырезом от SILUET — оба варианта добавляют образу настроения и смелости.

Боді з вирізом можна стилізувати по-різному
Боди с оригинальным вырезом от SILUET. Фото: Harpers Bazaar

Осень невозможна без трикотажа. Мягкий джемпер от COS, объемный пуловер House of Dagmar или уютный кардиган Massimo Dutti — вещи, которые хочется носить каждый день. К ним легко подобрать низ: джинсы Calvin Klein или KSENIASCHNAIDER, шорты-бермуды AMBITNA или элегантную юбку макси от Chloé.

В цій спідниці будете мати трендовий вигляд
Элегантная юбка макси от Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Если же вы мечтаете о чем-то более расслабленном, попробуйте бархатный костюм от Leinle — комфорт и стиль в одном. А для тех, кто планирует сбежать на отдых, советуем обратить внимание на купальник AWY SPRT — даже осенью найдется место для тепла.

И наконец — аксессуары. Замшевые сумки от Ètape и Prada добавят образу текстурности, а милый подвес-тыква от Loewe станет осенним акцентом. Для завершения лука — лоферы на платформе от Stella McCartney и стильные очки NÈRSES x OCHIS.

Замшеві сумки продовжують підкорювати тренди
Замшевая сумка от Ètape. Фото: Harpers Bazaar

Эта осень про ощущение комфорта, текстуры, тепло и детали, создающие настроение. О вещах, в которых хочется встречать рассветы, гулять в парках и возвращаться домой с улыбкой.

Ранее мы писали о том, что с клетчатыми рубашками можно создать образы, которые всегда будут выглядеть модно.

Также мы сообщали, какие гольфы по версии Андре Тана должны быть этой осенью в гардеробе каждой.

мода осень тренды вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации