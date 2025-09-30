Стильная верхняя одежда по версии Андре Тана — подойдет на осень и зиму

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Пришло время выбрать свою идеальную верхнюю одежду и дизайнер Андре Тан уже назвал главные модели сезона. В них вы будете выглядеть особенно и, в частности, стильно.

Андре Тан рассказал в Instagram, на что обратить внимание.

Что из верхней одежды носить осенью и зимой 2025 года

Пальто оверсайз

Это настоящий хит этой осени. Широкие плечи, мягкие линии, длина миди — пальто выглядит современно и стильно, но при этом не утяжеляет образ. Такой силуэт позволяет сочетать его и с узкими джинсами, и с юбками в пол — любой лук становится элегантным и продуманным.

Пальто оверсайз. Фото из Instagram

Дубленки

Короткие или длинные, они снова на пике популярности. Да, немного напоминают 90-е, но это добавляет образу особого шарма. Дубленка согреет даже в сильный мороз, а ее текстура — мягкая и приятная на ощупь — делает каждый образ "дорогим". Кстати, их смело можно дополнить поясом или асимметричными застежками.

Дубленка. Фото из Instagram

Тренчи в новых оттенках

Забудьте о привычном беже. Шоколадный, глубокий серый, хаки — эти цвета делают образ не скучным и очень элегантным. Тренч теплый, практичный и одновременно стильный, а его чистые линии добавляют образу строгости и уверенности.

Тренч цвета хаки. Фото из Instagram

Кожаные куртки

Объемные, свободные, немного байкерские — именно такие сейчас в моде. Они добавляют образу характера и смелости. Можете сочетать такую куртку с любимыми джинсами, мини-юбкой или даже платьем-свитером.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Таким образом, вы сразу получите лук, который будет иметь дорогой и современный вид. Наиболее эффектны модели с большими карманами, ремнями или акцентными пуговицами.

Пуховики с поясом

Теплые, удобные и чрезвычайно женственные. Пояс подчеркивает талию, делает силуэт изящным и добавляет ощущение легкости даже в холодные дни.

Пуховик с поясом. Фото из Instagram

Интересно смотрятся пуховики с контрастными вставками или матовым и глянцевым эффектом ткани — они делают каждый лук более современным и стильным.

