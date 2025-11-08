Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Головні тренди зими 2025-2026 — як створити ідеальний образ

Головні тренди зими 2025-2026 — як створити ідеальний образ

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:20
Оновлено: 16:16
Що буде в моді цієї зими — тренди, на які варто звернути увагу
Дівчина в образі у світлих тонах. Фото: Freepik

Зараз саме час подбати про зимовий гардероб, адже осінній сезон поволі відходить на другий план. Стилісти радять звернути увагу на кілька головних трендів, що будуть на піку популярності взимку 2025-2026.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Сім головних трендів цієї зими

Штучне хутро

В моді цієї зими буде штучне хутро. Стилісти радять придивитись як до об'ємних довгих шуб, так й коротких моделей. Крім того, трендовими стануть головні убори та бомбери з хутряним коміром.

Модні тренди зими 2025
Хутряна шуба. Фото: Instagram

Чоботи-гармошка

В новому зимовому сезоні модними також будуть чоботи-гармошка. Вони вирізняються широкою халявою з елегантними складками. Таке взуття пасуватиме до будь-яких образів.

Модні тренди зими 2025
Чоботи-гармошка. Фото: Instagram

Світлий тотал лук

Ще один тренд сезону — тотал лук у світлих тонах. Такий образ приваблюватиме ніжним виглядом. Аби зробити його цікавішим, стилісти радять комбінувати різні фактури, відтінки та силуети.

Модні тренди зими 2025
Образ у світлих відтінках. Фото: Instagram

Плюшеві сумки

Ще один милий зимовий тренд — плюшеві сумки. Вони пасуватимуть до затишних повсякденних образів та додадуть їм особливого шарму. Цей аксесуар стане незамінним в холодну пору року.

Модні тренди зими 2025
Плюшева сумка. Фото: Instagram

Тваринні принти

Взимку 2025-2026 в тренді все ще будуть тваринні принти. Одяг чи аксесуари з леопардовим, коров'ячим, зміїним чи зебровим малюнком матимуть неперевершений вигляд. Вони доповнять лук та зроблять його особливим.

Модні тренди зими 2025
Сукня в коров'ячий принт. Фото: Instagram

Яскраві аксесуари

В моді цієї зими акцент на аксесуарах, зокрема, на шарфах та шапках. Стилісти радять обирати моделі з незвичними принтами. Крім того, в моді будуть яскраві кольори.

Модні тренди зими 2025
Червоний шарф та шапка. Фото: Instagram

Клітинка

Ще один тренд з минулого, що повертається цієї зими — клітинка. Картаті спідниці, шарфи, пальта чи кофти будуть на піку популярності. Вони додадуть образу затишку та підійдуть як для класичних луків на щодень, так й для особливих аутфітів.

Модні тренди зими 2025
Картата спідниця. Фото: Instagram

Цієї зими можна сміливо експериментувати. Трендовими будуть як стримані образи в пастельних відтінках, так й яскраві акценти з незвичними принтами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття знову повернулось в тренди. Така модель була популярною у 80-х.

Також ми розповідали про те, які джинси цього сезону стали базовою моделлю. Їх обожнює акторка Наталі Портман.

мода одяг тренди зима стиль
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації