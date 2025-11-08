Що буде в моді цієї зими — тренди, на які варто звернути увагу

Дівчина в образі у світлих тонах. Фото: Freepik

Зараз саме час подбати про зимовий гардероб, адже осінній сезон поволі відходить на другий план. Стилісти радять звернути увагу на кілька головних трендів, що будуть на піку популярності взимку 2025-2026.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Сім головних трендів цієї зими

Штучне хутро

В моді цієї зими буде штучне хутро. Стилісти радять придивитись як до об'ємних довгих шуб, так й коротких моделей. Крім того, трендовими стануть головні убори та бомбери з хутряним коміром.

Хутряна шуба. Фото: Instagram

Чоботи-гармошка

В новому зимовому сезоні модними також будуть чоботи-гармошка. Вони вирізняються широкою халявою з елегантними складками. Таке взуття пасуватиме до будь-яких образів.

Чоботи-гармошка. Фото: Instagram

Світлий тотал лук

Ще один тренд сезону — тотал лук у світлих тонах. Такий образ приваблюватиме ніжним виглядом. Аби зробити його цікавішим, стилісти радять комбінувати різні фактури, відтінки та силуети.

Образ у світлих відтінках. Фото: Instagram

Плюшеві сумки

Ще один милий зимовий тренд — плюшеві сумки. Вони пасуватимуть до затишних повсякденних образів та додадуть їм особливого шарму. Цей аксесуар стане незамінним в холодну пору року.

Плюшева сумка. Фото: Instagram

Тваринні принти

Взимку 2025-2026 в тренді все ще будуть тваринні принти. Одяг чи аксесуари з леопардовим, коров'ячим, зміїним чи зебровим малюнком матимуть неперевершений вигляд. Вони доповнять лук та зроблять його особливим.

Сукня в коров'ячий принт. Фото: Instagram

Яскраві аксесуари

В моді цієї зими акцент на аксесуарах, зокрема, на шарфах та шапках. Стилісти радять обирати моделі з незвичними принтами. Крім того, в моді будуть яскраві кольори.

Червоний шарф та шапка. Фото: Instagram

Клітинка

Ще один тренд з минулого, що повертається цієї зими — клітинка. Картаті спідниці, шарфи, пальта чи кофти будуть на піку популярності. Вони додадуть образу затишку та підійдуть як для класичних луків на щодень, так й для особливих аутфітів.

Картата спідниця. Фото: Instagram

Цієї зими можна сміливо експериментувати. Трендовими будуть як стримані образи в пастельних відтінках, так й яскраві акценти з незвичними принтами.

