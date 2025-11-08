Что будет в моде этой зимой — тренды, на которые стоит обратить внимание

Главные тренды зимы 2025-2026 — как создать идеальный образ
Сейчас самое время позаботиться о зимнем гардеробе, ведь осенний сезон медленно отходит на второй план. Стилисты советуют обратить внимание на несколько главных трендов, которые будут на пике популярности зимой 2025-2026.
Семь главных трендов этой зимы
Искусственный мех
В моде этой зимой будет искусственный мех. Стилисты советуют присмотреться как к объемным длинным шубам, так и коротким моделям. Кроме того, трендовыми станут головные уборы и бомберы с меховым воротником.
Сапоги-гармошка
В новом зимнем сезоне модными также будут сапоги-гармошка. Они отличаются широким голенищем с элегантными складками. Такая обувь подойдет к любым образам.
Светлый тотал лук
Еще один тренд сезона — тотал лук в светлых тонах. Такой образ будет привлекать нежным видом. Чтобы сделать его более интересным, стилисты советуют комбинировать различные фактуры, оттенки и силуэты.
Плюшевые сумки
Еще один милый зимний тренд — плюшевые сумки. Они подойдут к уютным повседневным образам и придадут им особый шарм. Этот аксессуар станет незаменимым в холодное время года.
Животные принты
Зимой 2025-2026 в тренде все еще будут животные принты. Одежда или аксессуары с леопардовым, коровьим, змеиным или зебровым рисунком будут выглядеть непревзойденно. Они дополнят лук и сделают его особенным.
Яркие аксессуары
В моде этой зимой акцент на аксессуарах, в частности, на шарфах и шапках. Стилисты советуют выбирать модели с необычными принтами. Кроме того, в моде будут яркие цвета.
Клетка
Еще один тренд из прошлого, который возвращается этой зимой — клетка. Клетчатые юбки, шарфы, пальто или кофты будут на пике популярности. Они придадут образу уюта и подойдут как для классических луков на каждый день, так и для особых аутфитов.
Этой зимой можно смело экспериментировать. Трендовыми будут как сдержанные образы в пастельных оттенках, так и яркие акценты с необычными принтами.
