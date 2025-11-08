Что будет в моде этой зимой — тренды, на которые стоит обратить внимание

Девушка в образе в светлых тонах. Фото: Freepik

Сейчас самое время позаботиться о зимнем гардеробе, ведь осенний сезон медленно отходит на второй план. Стилисты советуют обратить внимание на несколько главных трендов, которые будут на пике популярности зимой 2025-2026.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Семь главных трендов этой зимы

Искусственный мех

В моде этой зимой будет искусственный мех. Стилисты советуют присмотреться как к объемным длинным шубам, так и коротким моделям. Кроме того, трендовыми станут головные уборы и бомберы с меховым воротником.

Меховая шуба. Фото: Instagram

Сапоги-гармошка

В новом зимнем сезоне модными также будут сапоги-гармошка. Они отличаются широким голенищем с элегантными складками. Такая обувь подойдет к любым образам.

Сапоги-гармошка. Фото: Instagram

Светлый тотал лук

Еще один тренд сезона — тотал лук в светлых тонах. Такой образ будет привлекать нежным видом. Чтобы сделать его более интересным, стилисты советуют комбинировать различные фактуры, оттенки и силуэты.

Образ в светлых оттенках. Фото: Instagram

Плюшевые сумки

Еще один милый зимний тренд — плюшевые сумки. Они подойдут к уютным повседневным образам и придадут им особый шарм. Этот аксессуар станет незаменимым в холодное время года.

Плюшевая сумка. Фото: Instagram

Животные принты

Зимой 2025-2026 в тренде все еще будут животные принты. Одежда или аксессуары с леопардовым, коровьим, змеиным или зебровым рисунком будут выглядеть непревзойденно. Они дополнят лук и сделают его особенным.

Платье в коровьем принте. Фото: Instagram

Яркие аксессуары

В моде этой зимой акцент на аксессуарах, в частности, на шарфах и шапках. Стилисты советуют выбирать модели с необычными принтами. Кроме того, в моде будут яркие цвета.

Красный шарф и шапка. Фото: Instagram

Клетка

Еще один тренд из прошлого, который возвращается этой зимой — клетка. Клетчатые юбки, шарфы, пальто или кофты будут на пике популярности. Они придадут образу уюта и подойдут как для классических луков на каждый день, так и для особых аутфитов.

Клетчатая юбка. Фото: Instagram

Этой зимой можно смело экспериментировать. Трендовыми будут как сдержанные образы в пастельных оттенках, так и яркие акценты с необычными принтами.

