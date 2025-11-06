Які джинси обирає Наталі Портман — прості, широкі й завжди доречні

Наталі Портман. Фото: instagram.com/natalieportman

В американської акторки Наталі Портман є дивовижна здатність мати витончений вигляд навіть в найпростіших речах. Вона не прагне епатувати — її сила в спокійному, розумному стилі, де кожна деталь має сенс.

Новини.LIVE вирішили розповісти про основу її образів — трендові джинси цього сезону.

Реклама

Читайте також:

Улюблені джинси акторки Наталі Портман

Світлі широкі джинси з підгорненим краєм, проста чорна футболка, сірий піджак і білі кросівки — наче базова формула комфорту, але в її виконанні це має особливий вигляд. Завдяки поєднанню контрастів — темний верх і світлий низ — образ вийшов легким та збалансованим. Сірий піджак додає стриманості, а білі кросівки роблять усе більш живим і міським. Сонцезахисні окуляри — як фінальний штрих, що створює ауру недосяжного спокою.

Трендові джинси в образі Портман. Фото: OneTake/GC Images. Getty Images

Цей лук про впевненість без напруги і точно підійде на кожен день.

Цікавий образ від Портман

Темно-сині джинси з відворотом, біла футболка й чорний піджак — класика, яка завжди працює. Але Наталі додає невеликий трюк: босоніжки на платформі. Вони візуально видовжують силует і додають образу трохи жіночності. Завдяки цьому поєднанню простих речей виходить гармонія без надмірностей.

Образ Наталі Портман. Фото: George Pimentel/Penske Media. Getty Images

Білий верх освіжає, джинси створюють м’яку структуру, а піджак додає рис ділової елегантності.

Обидва образи легко повторити, але складно відтворити їхню енергію — вона у дрібницях: у природній поставі, впевненому кроці, в тому, як Портман поєднує комфорт і гідність. Її стиль не про бренди, а про відчуття свободи. І саме це робить навіть прості джинси з відворотом частиною її впізнаваної естетики.

Раніше ми писали про те, який колір джинсів буде актуальний завжди.

Також ми повідомляли, яка модель джинсів вийшла з моди цього року і вважається антитрендом.