Універсальна річ осені — пасує до усіх образів

Дівчина в тренчі. Фото: freepik

Тренч знову у грі, але тепер не як обов’язковий атрибут офісного гардероба, а як річ, без якої важко уявити стильну осінь. Його носять усі: від мінімалісток до тих, хто любить експерименти. І справа не лише в універсальності, а в тому, як стильний тренч змінює поставу, додає впевненості й навіть трохи загадковості.

Новини.LIVE розповість, який саме тренч в тренді.

Реклама

Читайте також:

Тренч, що працює завжди

Найвдаліший вигляд має модель кольору хакі — трохи груба, м’яка, з настроєм "нічого не планувала, але вийшло ідеально". Такий тренч нагадує старий рибацький плащ, у якому легко почуватися стильною. Його можна носити поверх білої футболки, широких джинсів і кросівок — тоді вийде той самий недбалий копенгагенський шик. А якщо хочеться м’якості, то балетки зі шкарпетками, як у показів Loewe, зроблять образ романтичним, майже кінематографічним.

Стильний тренч. Фото з Instagram

З чим носити

З джинсами і светром. Сірий або молочний трикотаж, світлі джинси, кеди чи балетки. Вийде готовий образ для кави, роботи чи довгої прогулянки.

З брюками або спідницею-олівцем. Бежевий тренч, чорні брюки чи класична спідниця, біла сорочка — все це буде доречно. Додайте улюблені сережки чи яскраву сумку, щоб "оживити" базу.

З сукнею. Додайте в цей образ слінгбеки на kitten heel і будете мати привабливий вигляд.

Як носити тренч восени

Застебнутим. Коли вітер іде з усіх боків — просто затягніть пасок і додайте шарф.

Зав’язаним на спині. У теплі дні пояс можна перекинути назад — тренч одразу стає легшим, невимушеним.

На плечах. Якщо потрібно мати особливий вигляд — накиньте його просто на плечі.

Тренч в образі. Фото з Instagram

Що варто відкласти

Є моделі, які заслуговують паузи. Тонкий бежевий тренч із комплектним ремінцем тепер радше нагадує уніформу, ніж стильний акцент. Короткі варіанти до стегна не рятують від холоду і виглядають обірвано. А тренчі з екошкіряними рукавами з 2014 року хай залишаться спогадом про ті часи, коли ми всі були трохи сміливішими у виборі.

Раніше ми писали про те, яке пальто залишиться в тренді на роки і чудово впишеться в будь-який образ.

Також ми повідомляли, що варто розглянути на цей сезон бомбер з хутряним коміром.